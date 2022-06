Microsoft to konečně vzdává s Windows 8. Tak jak už udělali všichni ostatní

Nové Windows mají leccos společného s novými díly Star Treku. Jejich přijetí je, zdá se, pokaždé na střídačku odlišné. Windows 7 byly v době svého uvedení v roce 2009 přijaty vesměs dobře, stejně jako Windows 10 v roce 2015.





Ne tak ale Windows 8, které se mezi nimi v roce 2012 pokusily o zásadní změnu uživatelského rozhraní. Nyní Microsoft ohlásil, že zkraje příštího roku oficiálně přestane podporovat jejich poslední velkou aktualizaci, tedy Windows 8.1.

Zkoušíte ve firmě 3D tisk? Jak jsme bez toho mohli existovat? Ano, zvažujeme to, připadá nám to efektivní Zatím je to pro nás ještě komplikované Nevidíme v tom smysl Zobraz výsledek

Jak informuje technologický zpravodaj The Verge, uživatelé Windows 8.1 budou o této skutečnosti informováni v průběhu nadcházejícího měsíce. Do 10. ledna pak budou mít čas na to, aby přešli na nový operační systém anebo se vydávali brouzdat internetem bez zabezpečení.

Pro některé přitom může jít o prekérní situaci, jelikož počítače s Windows 8.1 nemusí splňovat minimální požadavky na Windows 11, jak ostatně sám Microsoft v jednom z přidružených dokumentů přiznává. Windows 10 jsou sice znatelně méně náročné, jejich podpora však oficiálně skončí v roce 2025.

Windows 8 uživatele rozdělovaly už při svém vydání, především radikální proměnou uživatelského rozhraní, které do značné míry vycházelo z pojetí Windows Phone, s důrazem na možnosti dotykové obrazovky, ovšem dlouho před tím, než na to byli uživatelé připraveni.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Microsoft se tehdy pokoušel vytvořit unifikovaný systém, který by integroval jak konvenční desktopové aplikace, tak ty mobilní, ovšem příliš se mu to nepovedlo. Některé z problémů měly napravit Windows 8.1 vydané v roce následujícím, tou dobou už však veřejné mínění bylo proti a velká část uživatelů se jednoduše rozhodla zůstat u Windows 7.

Technicky vzato Microsoft přestal podporovat Windows 8 už v roce 2016, kdy uživatele motivoval k přechodu alespoň na Windows 8.1, ani to však reputaci „osmičkového“ systému nespasilo.

Dle dat společnosti StatCounter z letošního února si Windows 8 a 8.1 držely v rámci operačních systémů Windows uživatelský podíl jen 4,42 %, přičemž Windows 7, jejichž podpora skončila už před více než dvěma lety, se držely téměř na trojnásobku. Windows 11 takovým propadákem sice nejsou, neochota uživatelů upgradovat však éru osmiček jistě připomíná. V současnosti se mohou pochlubit asi 10 % základny uživatelů Windows, což stále ani na Windows 7 nestačí…