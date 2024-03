Nejnovější Microsoft Surface jsou už skutečně pro práci, i s umělou inteligencí

Microsoft představil Surface Pro 10 for Business a Surface Laptop 6 for Business. Oproti dřívějším modelům Surface skutečně působí, že byly navrženy do pracovního prostředí. Microsoft už na oba nové modely začal přijímat objednávky, s dodávkami začne 9. dubna.





Ceny obou zařízení začínají na 1199 dolarech, v přepočtu asi 28 tisících korunách. Verze Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 pro běžné uživatele budou pravděpodobně k dispozici v květnu.

Je to poprvé, kdy značka Surface for Business skutečně působí tak, že má sloužit primárně pro práci. Po celá léta byly „firemní“ varianty Surface v podstatě kopiemi spotřebitelského hardwaru, pouze s „profesionální“ verzí Windows 10 a Windows 11. Konkurenti jako Dell mezitím odlišili komerční a spotřebitelské brandy jako Latitude a Inspiron rozdíly v designu i marketingu.

Nové Surface můžou nalákat na procesor Intel Core Ultra, 5G, solidnější pracovní klávesnici, NFC (v případě Surface Pro 10) nebo čtečku čipových karet (u Surface Laptop 6). Jedná se také o zařízení s jádrem Secured-Core, která mají ve výchozím nastavení zapnuté vylepšené zabezpečení přihlašování. Co naopak neobsahují, je podnikově orientovaná verze vPro čipů Intel Core Ultra.

Některé inovace pak lze považovat za předzvěst verzí pro běžné spotřebitele. Patří mezi ně výrazně jasnější, ale antireflexní obrazovka a lepší webové kamery, včetně nové širokoúhlé kamery u Surface Pro 10, která bude s největší pravděpodobností sloužit k panorámování a zoomování s umělou inteligencí. A samozřejmě nechybí ani nová klávesa Copilot, která spustí AI službu od Microsoftu tam, kde je k dispozici.

Jinak je nový Surface Pro 10 pro firmy stejný 13palcový tablet, jaký známe z dřívějška. Surface Laptop 6 se pak dodává v 13,5palcové i 15palcové variantě. Klávesnice Surface Pro Keyboard ani Surface Slim Pen 2 nejsou součástí balíčku, byť většina prodejců je v budoucnu asi bude nabízet společně.

Co je nového v Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 pro firmy

Aktuálním tahákem obou zařízení je samozřejmě umělá inteligence. Součástí obou je speciální klávesa Copilot, přičemž Copilot může taky volit mezi vaším „pracovním“ a osobním účtem.

Jako první Surface běží na čipech Intel Core Ultra (Meteor Lake) s dedikovaným AI NPU, které zvládá procesovat tzv. Windows Studio Effects čili například automatický zoom či filtrování šumu při videohovorech. V prezentačním videu Microsoft také ukázal, jak lze Copilota použít jako asistenta k aplikacím, jako je OneNote – pomocí umělé inteligence pomáhá organizovat a čistit poznámky, ale také je přeformátovat.

Jedna z vedoucích pracovnic Microsoftu předvedla, jak lze její ručně psané poznámky přeformátovat na textovou tabulku, a to pouhým požádáním Copilota.

Tablet do přírody?

Pokud nechcete trávit celé dny v kanceláři, Microsoft představuje Surface Pro 10 for Business taky jako skvělý tablet pro venkovní použití. Model je vybaven novou obrazovkou schopnou dosáhnout jasu 600 nitů a vyšší má oproti předchůdcům i kontrast, 1300:1.

Obrazovka obou modelů je navíc antireflexní, což je příslibem snížení odrazů až o 50 %, a disponuje vylepšenou technologii adaptivních barev, která kompenzuje i změnu osvětlení.

Surface Pro 10 pro firmy: podrobné specifikace

Kromě výše zmíněných funkcí jsou největšími změnami Surface Pro 10 for Business výrazné navýšení paměti, použití rychlejšího paměťového standardu LPDDR5X a navýšení rozlišení zadní webkamery na 10,5 Mpx.

Ti zdatnější si svá zařízení stále mohou opravovat svépomocí, což mají nově usnadnit také „instruktážní QR kódy“ uvnitř zařízení.

Obrazovka: 13palcová PixelSense Flow (2880×1920, 267 PPI, Gorilla Glass 5), až 120Hz s dynamickou obnovovací frekvencí

Procesor: Intel Core Ultra 5 135U, Core Ultra 7 165U

Gafika: Intel Graphics

Paměť: 8, 16, 32, 64GB LPDDR5X

Úložná kapacita: 256GB, 512GB, 1TB PCIe Gen 4 SSD

Porty: 2 USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4 w/DisplayPort 2.1), 1 Surface Connect port, 1 Surface Keyboard Port

Zabezpečení: Camera (Windows Hello), NFC/smartcard reader; TPM 2.0 chip

Kamera: přední 1440p širokoúhlá s Windows Studio Effects, zadní 10,5 Mpx

Baterie: 48Wh

Wi-Fi: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3; volitelně 5G

Operační systém: Windows 10 Pro nebo Windows 11 Pro

Rozměry: 28,7 × 20,8 × 0,9 cm

Hmotnost: 880 g

Barva: Platinová, Černá