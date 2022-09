Nový iPhone 14 je jen špičkou zářijového Apple ledovce

Září vyhlížejí příznivci Applu tradičně s nadšením. Jde o měsíc, kdy bývají představeny nové iPhony a nové Apple Watch, letos ty z řady iPhone 14, respektive Series 8. A také měsíc, kdy nové operační systémy končí svůj beta cyklus a jsou poslány do široké distribuce.





A tak můžeme vyhlížet přinejmenším také iOS 16 a watchOS 9, s tím, že iPadOS 16 a macOS Ventura přijdou na řadu nejspíš v říjnu. Existuje však i možnost, že Apple 7. září během konference Far Out uvede další novinky. Pojďme se tedy podívat, co všechno nás čeká.

Far Out konference

Vlajkovou lodí Applu je přirozeně iPhone a největším tahákem letošního září tak je iPhone 14. Očekávány jsou čtyři modely: standardní a Pro, oba v běžné a Max velikosti. Zazářit by měly hlavně Pro verze s neustále zapnutým displejem, vylepšeným fotoaparátem a procesorem A16.

Pokud jde o Apple Watch, až tak zásadní novinky se neočekávají, zmínit lze například teplotní senzor. Dočkáme se možná též levnějších Apple Watch SE a otazníky se stále vznášejí nad Apple Watch Pro, které by měly mít kompletně nový vzhled, větší displej a delší životnost baterie.

Želízek v ohni má Apple nicméně víc, jde-li o hardware, a je celkem možné, že se dočkáme i oznámení druhé generace AirPods Pro či jiné novinky. Nové Macy či iPady však lze čekat nejdřív v říjnu.

Aplikace a softwarové aktualizace

V září dojde na nové iOS, tvOS a watchOS, až v říjnu nejspíš přijdou na řadu iPadOS a macOS Ventura (do té doby budou k dispozici stále v beta verzích).

Novými funkcemi vybavený iOS 16 by se mohl objevit dokonce už v druhém zářijovém týdnu, stejně jako watchOS 9, který láká kromě jiného na nové fitness funkce, což nelze tak docela říct o tvOS 16, který mnoho nového nejspíš nepřinese.

Nový iPadOS nevyjde ve verzi 16, ale rovnou 16.1 s vylepšeným Stage Managerem, macOS 13 bude kromě něj zahrnovat například i novou podobu aplikací pro počasí či hodiny.

Služby a hry

V říjnu se však od Applu dočkáme i nového obsahu pro Apple TV+ a Apple Arcade. Zmínit lze například dokumentární sérii Kuráž vycházející ze stejnojmenné knihy Hillary Clintonové o inspirativních ženách, skutečnými událostmi inspirované válečné drama Na pivo do první linie se Zacem Efronem a Russellem Crowem v hlavních rolích či arkádovou závodní hru Horizon Chase 2.