Proč budou chtít Windows 11 vaše platební údaje?

Čerstvý build Windows 11 přináší porci důležitých novinek. Mezi ty nejvýznamnější patří funkce zadávání platebních informací a bezpečnostní prvek s názvem Smart App Control, dohlížející na nově instalované hry a aplikace. Preview Build 22567 byl vydán v rámci Dev Channelu.

Jelikož už jste je Microsoftu nejspíš někde zadávali, požadavek na vyplnění platebních informací by neměl být až tak překvapivý. Přesto, ať už jste platili za film nebo videohru pro Xbox, transakce nejspíš proběhla skrze stránku vašeho Microsoft účtu kdesi na pozadí.

Nové místo pro zadání platebních údajů ve Windows 11 Microsoft spojuje s čerstvě zavedenou možností předplatného – bude-li hrozit riziko, že o něj přijdete kvůli expiraci platební karty, Microsoft vás na něj jednoduše upozorní. Koncepčně nicméně nová funkce z vašeho počítače dělá platební nástroj, stejně jako je nástrojem pro práci či hraní her.

Další zajímavou novinkou je Smart App Control (SAC), kterou Microsoft popisuje jako „novou bezpečnostní funkci Windows 11, která blokuje nedůvěryhodné či potenciálně nebezpečné aplikace“. Jaké do takové kategorie spadají, zjevně rozhodně Microsoft, takže existuje riziko, že SAC označí i neškodné aplikace jen proto, že s nimi dosud nepřišel do styku.

Microsoft nicméně slibuje, že SAC nebude interferovat příliš a defaultně bude vypnutý, přičemž i v zapnutém stavu bude uveden v pohotovost až při instalaci kontrolované aplikace.

Zmínit pak musíme i nový způsob fungování Windows Update, který bude preferovat aktualizaci tehdy, bude-li k dispozici více čisté energie. K tomu chce Microsoft využívat informace o uhlíkové stopě od partnerů electricityMap či WattTime.

A nakonec, Microsoft slibuje lepší propojení Windows 11 s Android telefonem v rámci koncepce Out of the Box Experience, nebo vylepšenou transkripci hlasu.