Progress spustil bezplatnou výuku programování

Společnost Progress, důvěryhodný dodavatel softwaru pro vývoj aplikací a infrastruktury spustila bezplatný online školicí a certifikační program pro svou vlajkovou platformu pro vývoj aplikací – Progress® OpenEdge®. Tu v současnosti využívá více než 100 000 firem z oblasti enterprise pro vývoj, nasazení a správu kritických podnikových aplikací. Online výukový program pomáhá Progress vývojářům získat dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru a zákazníkům usnadňuje maximalizovat hodnotu jejich investic do OpenEdge.





Rozmach digitální ekonomiky přináší stále větší poptávku po softwarových vývojářích. Kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků stále zůstává nenaplněných cca 40 miliónů pozic a do roku 2030 se očekává, že se jejich počet celosvětově zvýší až na 85,2 miliónů. Bezplatný školící a certifikační výukový program společnosti Progress, který mohou vývojáři absolvovat vlastním tempem online, pomůže zvýšit počty kvalifikovaných pracovníků a zároveň může inspirovat profesionály, aby využili žádané kariérní příležitosti a začali vytvářet své vlastní aplikace.

„Pandemie odhalila vysokou závislost firem na technologiích a zvýraznila problematiku chybějící IT dovednosti. To mělo dopad nejen na všechny, kteří hledali smysluplnou kariéru, ale i na firmy, které sháněly kvalifikované odborníky,“ řekl John Ainsworth, Executive Vice President, General Manager, Application and Data Platform ve společnosti Progress. „Již více než 40 let umožňuje Progress vývojářům vytvářet vlastní aplikace a měnit své nápady v realitu. Náš školicí a certifikační program pomůže rozšířit nabídku IT talentů a umožní budoucím vývojářům a podnikatelům zjistit, jak rychle a snadno lze vytvářet efektivní aplikace.“

OpenEdge je přední platformou pro vývoj podnikových aplikací, které potřebují vysoký výkon, vysokou dostupnost a flexibilní možnosti nasazení s ohledem na rozšiřitelnost, škálovatelnost, bezpečnost a spolehlivost. Vývojáři po celém světě používají platformu OpenEdge k vytváření inovativních podnikových aplikací, které jsou základem zdravotnických a finančních služeb, výroby a dalších odvětví.

„Pokud si chcete jen hrát s kódem, vyberte si Javu nebo Python. Pokud chcete vytvořit byznys aplikaci, postavte ji v OpenEdge,“ řekl Michiel Herpers, MES inženýr ve společnosti CGI.

Detaily o kurzu pro vývojáře a certifikaci

Po absolvování osmi samostatných kurzů v rozsahu cca 73 hodin a závěrečné certifikační zkoušky, budou již vývojáři schopni vytvářet podnikové aplikace pomocí OpenEdge 12. Zároveň získají certifikát, který mohou sdílet v rámci profesních sítí nebo s potenciálními zaměstnavateli. Předchozí znalost programování není nutná.

Úspěšným absolvováním závěrečných zkoušek získají vývojáři také odznáčky v rámci Progress Community, kde mohou získat spoustu užitečných informací k dokončení svých projektů. Vývojáři OpenEdge mají přístup ke znalostní databázi, uživatelským fórům a ukázkám kódu, ale také se mohou se spojit s dalšími novými i zkušenými uživateli OpenEdge.

Chcete-li se do programu přihlásit, navštivte stránku www.progress.com/openedge/developer