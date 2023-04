Kybernetičtí útočníci se do firem nejčastěji dostávají přes škodlivé e-maily nebo VPN

Podle analýzy české společnosti ComSource proniknou kybernetičtí útočníci do firmy nejčastěji přes škodlivé e-maily, a to až v polovině případů. Druhý nejčastěji používaný způsob získání přístupu do firemní sítě má ve 25 % případů na svědomí zranitelnost zabezpečení systému nebo aplikace. Pětina ransomware útoků se do firmy dostane skrze zranitelný vzdálený protokol chráněný pouze jménem a heslem, typicky se jedná o nedostatečně zabezpečené VPN.