Během posledních let se stále více provozovatelů datových center zaměřuje na komplexní servis pro zákazníka, který zahrnuje nabídku služeb reagující na aktuální trendy v ICT. Ne jinak je to v případě SafeDX, poskytovatele řízených IT a cloudových služeb ve vlastním datovém centru vybudovaném dle standardu TIA942/Tier III.