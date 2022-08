Společnost Thales kupuje OneWelcome, přední firmu v oblasti správy identit zákazníků a řízení přístupu

Společnost OneWelcome se sídlem v Nizozemsku poskytuje cloudové služby pro správu identit zákazníků a řízení přístupu pro vysoce regulovaná odvětví, a tím jim umožňuje bezpečně připojit zákazníky a rovněž obchodní partnery ke svým online službám. V současné době chrání společnost OneWelcome desítky miliónů evropských identit pro významné zákazníky, jako jsou Malakoff Humanis, PostNL a Evropská centrální banka. Společnost Thales plánuje využít tyto regionální znalosti k řešení celosvětové potřeby zdokonalené správy identit a ochrany osobních údajů.





Obchodní činnost OneWelcome se zaměřuje především na zvyšující se potřebu pohodlného a bezpečného přístupu a rovněž na ochranu osobních údajů, tedy na oblasti, které jsou nesmírně důležité na regulovaných trzích, například v souvislosti s dodržováním obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Je nutno poznamenat, že jednou z klíčových odborností společnosti OneWelcome je schopnost udělit uživatelům větší kontrolu nad jejich informacemi a daty napříč jakoukoli platformou či aplikací, což jim pomáhá se správou jejich hesel a preferencí v oblasti správy souhlasů.

Díky této akvizici bude společnost Thales nabízet komplexní platformu pro správu identit, která pomůže organizacím všech velikostí se správou interních a externích identit, a tím jim umožní urychlit zavádění nových obchodních činností, zlepšit provozní efektivitu a zkušenosti zákazníků a současně splnit nebo dokonce překročit požadavky vyplývající z právních předpisů.

Společnost OneWelcome s více než 100 zaměstnanci a se zákazníky po celé Evropě zaznamenává silný meziroční růst o více než 30 %. OneWelcome se připojí ke globální obchodní jednotce Thales Digital Identity and Security. Podle prognózy Gartner (Technology Insight for CIAM, květen 2020 IAM) zavede do roku 2023 iniciativu CIAM 72 % organizací (na rozdíl od 40 % v roce 2020).

Danny de Vreeze, CEO společnosti OneWelcome, řekl: „Správa identit zákazníků – neboli CIAM – je řešení šité na míru každé organizaci, která se pohybuje v digitálním prostředí a potřebuje bezpečně spravovat externí identity a poskytovat intuitivní přístup ke svým online službám. Nabízíme vysoce vyspělé služby, které zákazníci v celé Evropě využívají k připojení a ochraně miliónů uživatelů. Náš vysoce motivovaný tým je nadšený, že může díky celosvětovému dosahu společnosti Thales uvést naše špičkové produkty i na nové trhy.“

Philippe Vallée, výkonný viceprezident obchodní jednotky Digital Identity and Security ve společnosti Thales, uvedl: „Akvizice společnosti OneWelcome je v naprostém souladu s naší strategií expanze v oblasti kyberbezpečnosti. Schopnosti a zkušenosti společnosti OneWelcome na poli správy identit zákazníků a řízení přístupu doplní a posílí naše portfolio v oblasti autentizace a ochrany osobních údajů a přispějí k realizaci našeho cíle týkajícího se poskytování důvěryhodných, bezproblémových digitálních zkušeností. V dnešní době, kdy jsme svědky neustálého rychlého zvyšování objemů dat, migrace do cloudu a nových požadavků vyplývajících z právních předpisů, je nesmírně důležité nabízet bezpečná, adaptivní a pohodlná řešení, která našim zákazníkům ze soukromého i veřejného sektoru pomohou klasifikovat, chránit a kontrolovat přístup k citlivým datům, bez ohledu na to, kde jsou uložena.“

Jen v roce 2022, plánuje společnost Thales rozšířit svůj tým o 11 000 pracovníků na celém světě, včetně 1 000 zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti.

Transakce podléhá schválení ze strany regulačních orgánů a dalším obvyklým podmínkám pro uzavření a očekává se, že bude dokončena během druhé poloviny roku 2022.