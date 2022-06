TOP IT osobnost: Barbora Bühnová

Vede Sdružení průmyslových partnerů FI MU, kde je asi třicet firem. Koordinuje aktivity FI MU pro středoškoláky, organizuje světové konference, podílí se na aktivitách Czechitas, školí lektory, pracuje v R & D oblasti architektur kritických infrastruktur, vyučuje techniky a přístupy v oblasti vývoje kvalitních softwarových řešení. To všechno a pravděpodobně mnohem víc zvládá Barbora Bühnová.





A její nasazení neprochází bez povšimnutí.

Už dvakrát byla světovou vědeckou komunitou nominována a zvolena předsedkyní řídicího výboru nejprestižnější světové vědecké konference v oblasti softwarových architektur International Conference on Software Architecture. A vystupovala jako host na akcích světového formátu typu Grace Hopper Celebration of Women in Computing nebo European Education Summit. A letos získala ocenění MUNI Scientist 2021, udělované Masarykovou univerzitou.

„Díky uznání mé práce světovou vědeckou komunitou jsem součástí řady mezinárodních týmů, se kterými pracujeme na úžasných vědeckých výzkumech, jež propojují řadu oborů a komunit, což považuji za fascinující. A prostřednictvím Czechitas se nám daří otevírat dveře do světa IT čím dál větší části naší populace, což je úžasné!“ chválí si Barbora Bühnová.

Jak to všechno zvládá? Prý je to i proto, že nevnímá stres. Necítí se ve stresu, ani když toho má moc. Možná proto, že věnuje svou pozornost jen tomu, co může ovlivnit, a v tom ohledu si dává pozor, aby ze situací odcházela s tím, že udělala pro dobrý výsledek, co bylo v jejích silách.

Za svou nejsilnější zdatnost považuje nalézání nekonvenčních řešení s přenosem znalostí mezi obory. To jí pomáhá zaujmout chytré a kreativní lidi a získat je pro projekty, na kterých společně mohou pracovat.

„Daří se mi tvořit velmi různorodé týmy a v každém jednotlivci vidět unikátní potenciál, který přináší ke společnému stolu.“

Tak jako většině i Barboře Bühnové pandemie brala a dávala. V jejím případě dala spoustu hodin na sluníčku na terase a příležitost vystoupit jako zvaný host na řadě mezinárodních on-line konferencí s tisícovkami účastníků bez nutnosti strávit spoustu hodin a dní cestováním. Naopak vzala kontakt se studenty na univerzitě a spoustou nováčků, již se přidali do interního týmu Czechitas a které neměla možnost pořádně poznat.

Ve volném čase Barbora Bühnová sedí v kavárně, setkává se s inspirativními lidmi, učí se něco nového anebo tráví čas s dětmi a rodinou.