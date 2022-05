TOP IT osobnost: Tomáš Krátký

Před pěti roky nastartoval společnost Manta s cílem modernizovat data management a vrátit organizacím po celém světě zpět kontrolu nad jejich datovou infrastrukturou. Začátky společnosti nebyly jednoduché.





„Zpočátku to pro mne znamenalo hledat early adopters pro firemní produkty, prodávat, psát marketingové texty, shánět investory a peníze, ale také objednávat kancelářské potřeby nebo denně uklízet v kuchyňce a občas umýt záchody,“ vzpomíná na dobu ne zcela dávno minulou.

Dnes je jeho práce především o komunikaci s klienty, partnery, zaměstnanci či médii a samozřejmě o hledání investorů a práce s nimi. A v neposlední řadě musí být tam, kde je ho potřeba.

„Říkám tomu ‚CEO průlet‘: letíte hrozně rychle, takže nikde nestrávíte moc času, a hodně nízko, takže vidíte, co se kde ve firmě děje, a vybíráte si pečlivě, kterým výzvám se budete věnovat, protože jen vaše samotná koncentrovaná přítomnost dokáže zásadně ovlivnit výsledek celého projektu,“ popisuje pracovní náplň Tomáš Krátký, kterého raketový úspěch společnosti zaskočil nepřiprave-ného.

„Přestože máme týmy už ve čtyřech lokalitách, celé finance leží na bedrech pouhých dvou osob, chybějí nám specialisté na nábor a HR tým budujeme za pochodu. To nás aktuálně brzdí v rychlejší expanzi. Spravíme to, ale nemělo se mi to stát,“ přiznává Tomáš Krátký. Své zaměstnance motivuje vlastním nasazením, nadšením pro společnou vizi, otevřenou komunikací o věcech pozitivních i negativních, důvěrou, kterou v ně vkládá, nebo tím, že je zapojuje do důležitých rozhodnutí, jež zásadně ovlivňují chod Manty.

„Jsem velkým zastáncem transparentní komunikace ve firmě, snažím se všem připomínat a ukazovat, jak velký vliv mají na dění v Mantě a naše společné úspěchy i neúspěchy. A dát jim pocit, že jsou slyšeni,“ nabízí recept Tomáš Krátký.

Věčný boj svádí se stresem. Firma je pro něj jako dítě, a všechno tak prožívá nesrov-natelně výrazněji, každý úspěch i neúspěch. „Každý den bojujete o přežití, endorfin a kortizol létají jako na horské dráze. Do toho minimum spánku a střídání časových pásem. A je zaděláno na problém.“ Tomáše Krátkého prý zachránila jeho milující a paličatá žena, jež je jako jediná na světě tvrdohlavější než on sám a která ho donutila zásadně změnit životní styl, více spát, jinak jíst, pracovat se stresem.

„Nevěřím, že firmu typu Manty je možné postavit bez extrémně tvrdé práce a velkých osobních obětí, a work-‑life balance pro mě asi bude vždycky tak trochu úsměvná fráze, ale díky ženě jsem ušel velký kus cesty. Další krok je pro mě najít si kouče, který mi bude sedět.“

Rozhovor s Tomášem Krátkým

Motáme analytikům hlavy, jdeme proti proudu

Co vás čeká v nejbližší době?

V profesní rovině je toho hrozně moc – čeká nás v dalších přibližně osmnácti měsících velká expanze, otevírání nových poboček, nábor spousty lidí, posilování management týmu, další kolo investice, rozsáhlé produktové změny. Je to velká výzva, každodenní boj a současně vzrušující adrenalinové dobrodružství.

Manta je firma s takovou zvláštní náplní. Co vlastně dělá?

Mantu jsem nastartoval před pěti lety s cílem modernizovat data management a vrátit organizacím po celém světě zpět kontrolu nad jejich datovou infrastrukturou. A toho se snažím dosahovat všemi možnými prostředky. Původně jsme vznikli jako interní nástroj v IT společnosti Profinit, působíme v oboru data lineage automation a naše nástroje umožňují plné porozumění datovým tokům ve fi-remních IT systémech, a tím jejich efektivní údržbu a rozvoj, ale také plnění požadavků typu GDPR. Podporujeme dnes už velké desítky technologií jako databáze, APIs, integrační, analytické a modelovací nástroje, cloudové platformy i řadu programovacích jazyků.

Jak se vám povedl končící rok?

Za ohromný úspěch a důvod k radosti považuji každého nového klienta. Jdeme celou dobu tak trochu proti proudu, nehodíme se do žádné škatulky.

Zákazníci přesto za naše řešení utrácejí bez problémů stovky tisíc amerických dolarů ročně. To motá hlavy analytickým firmám i investorům. Pokud bych měl ale vybrat jeden obrovský pracovní úspěch, pak se mi letos podařilo získat pro Mantu jako poradce, investora a člena představenstva jednu z největších ikon a legend světového technologického obchodu, Dana Fougerea, který naposledy působil jako CRO superúspěšné společnosti Datadog.

Poté, co k nám před rokem, v říjnu 2020 v rámci Series A, na palubu naskočil jeden z Top 5 globálních venture capital fondů, Bessemer Venture Partners, jde o další validaci naší vize a posílení postavení na trhu datové infrastruktury.

Jaké je aktuálně postavení Manty v globálním světě?

Vybudoval jsem firmu s téměř stovkou obrovských klientů převážně z Fortune 500, stovkou zaměstnanců v České republice, Spojených státech, Irsku a Portugalsku a desítkami partnerů z řad velkých i malých konzultačních firem a systémových integrátorů.

Ten pocit, kdy za vámi přijde potenciální klient, který utrácí miliardy ve snaze modernizovat svou datovou infrastrukturu a bojuje s nedostatkem agility, pomalostí změn, množstvím incidentů, a vy jste jediní, kdo mu díky unikátní technologii dokáže pomoci, je úžasný. A to jsme teprve v samotném počátku naší cesty.