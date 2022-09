TOP IT osobnost: Filip Maleňák

Každý rozumný občan Česka by měl mít ve smartphonu nainstalovanou a k použití připravenou aplikaci Záchranka. Stojí za ní především Filip Maleňák, který vede organizaci starající se o správu a rozvoj systému aplikace Záchranka v ČR a zahraničí. Vede poměrně malý tým, jenž tuto aplikaci, navazující služby a technologie vyvíjí a spravuje.





„Připravuji technické podklady a vedu vývoj po manažerské stránce. Komunikuji se záchrannými službami. Současně se starám o chod společnosti, komunikaci s partnery v ČR a zahraničí a zdroje financování,“ upřesňuje Filip Maleňák. Letos kupříkladu získal pro záslužnou aplikaci grant globální Nadace Vodafone na rozšíření systému Záchranka do zahraničí. Bude-li mít jakákoli ze zemí, ve kterých působí Vodafone, zájem o aplikaci, Nadace Vodafone zafinancuje její vývoj a provoz v dané zemi po dobu minimálně tří let.

„Uspěli jsme v konkurenci mnoha projektů i díky tomu, že dnes již systém provozujeme ve spolupráci s Nadací Vodafone ve dvou zemích EU.“

A tak je před jeho týmem velký úkol expanze do zahraničí. Technologie Záchranky aktuálně fungují ve čtyřech zemích ve spolupráci záchranných služeb, Nadace Vodafone a Generali. „Těším se na to, i když vím, že to bude hodně náročné. Současně si začínáme uvědomovat, že bude třeba rozšířit náš tým.“

Postavit takovou aplikaci není nic jednoduchého, Filip Maleňák musel propojit čtrnáct samostatných krajských organizací záchranné služby v ČR společně s horskou službou a vodní záchrannou službou pod jeden komplexní systém pro přivolání pomoci včetně jeho přeshraničního přesahu. Bohužel se mu zatím nepodařilo najít společnou řeč se státní správou a zajistit legislativní ukotvení a potřebnou stabilitu v rámci systému přednemocniční neodkladné péče v ČR.

Stres nejen z jednání s úřady kompenzuje sportem a pobytem v horách. Jako bývalý závodní plavec se před deseti lety začal věnovat triatlonu a v sezóně absolvuje mnoho závodů na různých distancích, ať již v silničním nebo terénním triatlonu či v běhu. V zimě pak vyráží na běžky a skialpy.

„V extrémním sportovním vypětí zapomínám na běžné problémy. Je to pro mě ohromně očišťující,“ vyznává se Filip Maleňák, který nepoužívá služby kouče.

Nedokáže se totiž otevřít a sdílet své vize i problémy s neznámým člověkem. Daleko raději si o pracovních i soukromých věcech promluví s nejbližšími kolegy či někým, kdo zná jeho práci od počátku a věří mu. „Nedomnívám se, že je možné každého člověka univerzálně koučovat, ale práci koučů tím nikterak neshazuji.“