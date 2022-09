TOP IT osobnost: Michaela Lhotková

Patříte‑li ke klientům ČSOB a pokud jste využili někdy služby hlasové asistentky Kate, to je práce týmu kolem Michaely Lhotkové. Jejím úkolem je dostat banku mezi digitální elitu a zůstat přitom co nejužitečnějším partnerem klientům.





„Jsme dnes do velké míry spíše už technologická firma, která musí nabízet jednoduché a vychytané inovace. S naším týmem takové inovace vymýšlíme a uvádíme v život,“ popisuje Lhotková.

Kromě Kate se také podílela na spuštění bankovní identity. Před sebou má obecně dlouhodobý proces digitalizace a transformace ČSOB. Chystá se rozšiřovat funkcionality hlasové asistentky, zavádět další inovace a vylepšovat ty existující.

Má poměrně jasnou vizi, co chce, a vybírá si lidi, kteří mají stejně jako ona rádi pozitivní výsledky, úspěch a chtějí se podílet na budování příjemného klientského zážitku.

„Z kolegů dokážu dostat lepší výkon bez nařizování, v mém týmu vládnou vysoké ambice. Snažím se komunikovat napřímo, aby všichni věděli, co a proč to děláme, co tím chceme dokázat,“ popisujeMichaela Lhotková. Ke svým přednostem počítá rychlou orientaci v nové problematice a má ráda nové výzvy. Díky tomu, že je schopná vnímat digitalizaci a vidět inovace z perspektivy běžných zákazníků, se jí daří propojovat svět IT a jeho uživatelů.

„Krizové situace řeším vcelku v klidu, klíčová rozhodnutí přijmu rychle a nebojím se. Mou silnou stránkou je také vytrvalost, pokud něco považuji za důležité, prosadím to navzdory času i překážkám.“ I proto ji nejvíc rozčílí věta „to nejde“, ta ji ještě víc nakopne dokázat, že to jde.

Je málo věcí, které Michaelu Lhotkovou vyvedou z míry, protože práce je pořád jenom práce. „Na druhou stranu s ohledem na množství a komplexnost rozhodnutí, která musím v práci udělat, mě pak máloco vykolejí doma. Snažím se žít pohodově, nestresuji se a neřeším blbosti,“ říká manažerka. Konflikty tak nejraději řeší v klidu, komunikuje a je přitom diplomatická. Nehraje na tichou poštu, jedná na rovinu, to stejné předává i svým kolegům.

Michaela Lhotková ráda čte velké množství článků z různých oblastí, protože chce být v obraze – co se děje ve společnosti, jaké jsou trendy v oboru. Aktivně sleduje jako pasivní uživatel většinu sociálních sítí, hlavně Twitter.

Ve volném času tráví čas s rodinou a nejraději u dobrého jídla, které je pro ni jakýmsi protipólem k digitálnímu světu, ve kterém se jinak soukromě i pracovně většinou pohybuje.