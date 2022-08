TOP IT osobnost: Jiří Skála

Do Česka jako první přinesl Jiří Skála dnes tolik populární ITIL. Tehdy totiž jeho zaměstnavatel získal velkou zakázku, jejímž obsahem bylo vybudovat infrastrukturu poskytující služby několika set tisícům uživatelů, přičemž na dodávce těchto služeb se podílelo pět velkých dodavatelů.





„ITIL nikdo neznal, byl jsem tedy svým zaměstnavatelem vyslán do Británie na školení zakončené certifikací Manager’s Certificate in ITSM, abych se to naučil a pak abych na tomto projektu implementoval ITSM procesy podle ITIL,“ vzpomíná Jiří Skála.

Posléze začal v Česku organizovat ITIL školení, přednášet na odborných konferencích v ČR a SR, provozovat speciální web a byl u založení české pobočky prestižní mezinárodní organizace IT Service Management Forum (itSMF).

Nejen u metody ITIL využil své schopnosti analýzy i syntézy, kdy je schopný detailní analýzy technického řešení od strategického popisu na abstraktní úrovni až do úrovně kódu či elementárních systémových funkčností, umí spojovat poznatky či požadavky z různých oblastí a rovněž propojovat výsledky dílčích detailních analýz do jednoho celku.

„Většina lidí, se kterými jsem se setkal, je schopná perfektně dělat buďto analýzu, nebo syntézu, avšak ne obojí,“ popisuje Jiří Skála, kterýv životě vychází z McGregorovy motivační – teorie X a teorie Y. Ta říká, že lidi typu Y, kam řadí i sebe, není třeba k lepším výkonům nijak motivovat, protože se motivují sami.

Nekompetentní management v pracovním prostředí je podle Jiřího Skály jediným stoprocentně spolehlivým demotivátorem. Pokud firma nemá vizi a strategii, jak ji naplňovat, pak nikdo nemůže ničeho smysluplného dosáhnout.

„Nicméně ani toto není bezvýchodná situace. Mohu se totiž pokusit tuto situaci změnit tím, že vizi a strategii vydefinuji sám a managementu ji předložím. To jsem ve svém životě udělal několikrát a většinou jsem s tím měl úspěch,“ říká Jiří Skála.

Co se týče rizika, je Jiří Skála hodně poznamenán profesí. Rizika totiž vidí automaticky úplně všude a umí jejich existenci předvídat na několik měsíců dopředu. Proto zásadně – neriskuje, cíleně riziko minimalizuje, a pokud se nějaké nebezpečí naplní, není zaskočený, -protože dopředu počítá s možnými scénáři vývoje a pro většinu situací má předem připravený plán B, někdy i C. Tvrdí také, že žádný problém není neřešitelný a každý má minimálně tři řešení.