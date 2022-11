Úspěšné produkty třetího kola soutěže IT produkt roku 2022

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz .

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „ IT produkt roku “ vyhlašuje redakce Computerworldu s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Letošní ročník se od všech předchozích odlišuje tím, že už nebudeme na konci vyhlašovat vítěze jednotlivých kategorií. Došli jsme k závěru, že s masivním rozvojem technologií a extrémně zkráceným produktovým cyklem v kontextu posledních let spolu často soutěží produkty či služby nesnadno srovnatelné. Na označení IT produkt roku mají tak právo všechny úspěšné produkty či služby z každého soutěžního kola.

Jako ve všech předchozích patnácti ročnících soutěže IT produkt roku platila i ve třetím kole roku 2022 tatáž kritéria výběru. Uspět mohly pouze produkty, které se pozitivně odlišují od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů.

Popis produktu: Jde o kompletní řešení zabezpečení koncových bodů, které kombinuje propracovanou platformu pro rozšířenou ochranu koncových bodů s funkcemi detekce a reakce (XDR), jež pomáhají chránit infrastrukturu koncových bodů (pracovní stanice, servery a kontejnery) v celém životním cyklu hrozeb, a to s vysokou účinností a efektivitou. Nabízí tak prevenci napříč různými endpointy, detekci hrozeb, automatickou reakci, vizualizaci před a po kompromitaci, apod. Důležitou funkcí je i Ransomware Remediation, která blokuje útoky ransomwaru a automaticky obnovuje obsah zašifrovaných souborů bez nutnosti platit výkupné.

Popis produktu: Všechny nejžádanější herní specifikace v jednom monitoru. Monitor Porsche Design AOC Agon Pro PD32M nabízí obnovovací frekvenci 144 Hz, technologii Adaptive Sync a dobu odezvy 1 ms GtG zaručující plynulé hraní bez trhání a zasekávání obrazu. PD32M se rovněž vyznačuje nízkým zpožděním na vstup. Klávesové zkratky umožňují rychlé přepínání obrazových nastavení různých žánrů, jako jsou závodní tituly, FPS, RGB a další. PD32M nabízí USB-C konektor pro snížení potřebného množství kabelů, umožňuje přijímat obrazový signál a rovněž i poskytovat napájení (až 90 W – v závislosti na nastavení HDR) a přenášet data do připojeného notebooku pomocí jednoho kabelu USB-C.

Přehled úspěšných produktů třetího kola soutěže IT produkt roku 2022

Kategorie: Nástroje pro správu

Produkt: Software pro monitorování IT infrastruktury

Progress WhatsUp Gold 2022.1

Přihlášený společností: Flowmon Networks

Popis produktu: WhatsUp Gold poskytuje úplný přehled o všem, co je připojené k IT infrastruktuře. Interaktivní mapa umožňuje zobrazit zařízení, servery, virtuální počítače a další prvky v souvislostech, takže lze přesně diagnostikovat problémy. Nabízí okamžitý přehled o tom, co se děje v cloudu nebo v lokálním prostředí, a z monitorování zohledňující topologii a vzájemné vazby sítě poskytuje chytrá upozornění prostřednictvím SMS, e -mailu, webu, Teams nebo Slacku. Automaticky analyzuje protokoly, obnovuje konfigurace, monitoruje bezdrátové a cloudové sítě, rozesílá reporty a aktualizace.

