VeeamOn je za námi. Co přinesl?

Produktový plán Veeamu pro rok 2022 je nabitý výkonnými inovacemi, které budou mít pro strategie moderní ochrany dat našich českých a slovenských zákazníků velký význam. Takto stručně, ale přitom výstižně zhodnotil konferenci regionální ředitel středoevropského Veeamu Martin Štětka.





„Na VeeamON 2022 jsme představili novinky v základních oblastech našich produktů, kterými jsou například Veeam Backup for Microsoft 365 v7 a naše vlajková loď Veeam Backup & Replication v12, nebo novinku v našem SaaS portfoliu řešení Veeam Backup for Salesforce. V12 je velmi očekávaná, protože mnoho nových funkcionalit nebo vylepšení stávajících vlastností posouvá naše řešení blíže k potřebám našich zákazníků spojených se strategiemi budování hybridních cloudů, prevencí před ztrátou dat v důsledku ransomwarových útoků nebo se zvýšením odolnosti IT před kybernetickými hrozbami obecně,“ dodal Martin Štětka.

Pište pro Computerworld Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computerworldu? Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Novým produktem je doplněk pro zálohování Salesforce, která ale podle manažera nebude v Česku patřit k těm nejúspěšnějším.

„Jistý zájem zákazníků o Veeam Backup for Salesforce v našem regionu sice pozorujeme, Salesforce jako řešení typu SaaS je však zpravidla u korporátních zákazníků spravováno na úrovni korporace mimo Českou republiku. Na našem trhu tedy neočekávám tak silný zájem o tento produkt, jako je tomu například u řešení Veeam Backup for Microsoft 365, což je náš lokálně nejrychleji rostoucí produkt, jehož vývoj řídíme mimo jiné i podle konkrétních požadavků českých zákazníků,“ upozorňuje na česká specifika Martin Štětka.

U příležitosti globální konference se také ředitel středoevropského týmu Veeamu pozastavil nad neustálou oblibou on-premise IT řešení v českém prostředí.

„U českých zákazníků jsou on-premise datová centra stále ještě dominantní platformou pro běh jejich IT infrastruktury, nicméně rok od roku se stále zvyšuje podíl prodeje našich licencí přes naše cloudové partnery. To, že se jedná o v zahraničí známý vývoj, se nám potvrdilo v loňském roce, ve kterém jsme uzavřeli dlouhodobé kontrakty se třemi největšími poskytovateli cloudu v České republice, přičemž v tomto pololetí uzavřeme další. Z toho lze vyvodit, že přerod z on-premise prostředí do cloudu je v Česku již realitou, a to velmi zásadní. Význam a stále sílící adopci cloudu dokládá i úspěch našeho cloudového řešení Veeam Backup for Microsoft 365, které v roce 2021 zaznamenalo 73% meziroční nárůst.“

Za zmínku také stojí nákup společnosti Kasten v květnu 2020. Cílem akvizice je zrychlit ochranu úloh využívajících technologii Kubernetes provozovaných on-premise i v rámci multi-cloudových prostředí, a tím zrychlit produkční nasazování kontejnerových aplikací.

Kasten K10 od společnosti Veeam nyní poskytuje podnikovým provozním týmům snadno použitelný, škálovatelný a zabezpečený systém pro zálohování/obnovu, zotavení po havárii a mobilitu aplikací Kubernetes. Je to velká zpráva, protože podle výzkumu společnosti 451 Research, téměř tři čtvrtiny organizací v současné době technologii Kubernetes již používají, nebo ji plánují začít používat.

„Věříme, že tím vytváříme masivní příležitosti pro naše zákazníky v oblasti ochrany dat, a že tato akvizice nám umožňuje podporovat zákazníky a jejich obchodní transformaci na architektury připravené na budoucnost,“ řekl Computerworldu při on-line interview hlavní technolog Veeamu Michael Cade. Důsledkem akvizice je podle něj integrace technologií Kasten do platformy Veeamu a radikální zjednodušení správy dat v podnicích.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

V rozhovoru Michael Cade také připomněl, že většina představených řešení vznikala v pražském vývojovém centrum, které je největší na světě.

„V Praze pracujeme prakticky na všech našich softwarových řešení. Je to veliké centrum, kde vývojáři odvádějí špičkovou práci při vývoji našich nových produktů nebo aktualizacích těch již existujících," pochválil pražské vývojáře Veeamu technologický šéf Michael Cade.

Novinky, které Veeam představil na letošní konferenci:

Veeam Backup & Replication v12:

Na VeeamON 2022 poprvé Veeam představil verzi V12 a předvedl ještě více funkcí v oblastech cloudu, bezpečnosti a podnikového využití. Produkt nabízí další cloudem akcelerované funkce, včetně přímého zápisu do objektového úložiště a agentů v cloudu; poskytuje větší kontrolu a ochranu pro rychlejší obnovu po ransomwarovém útoku a ochranu před kybernetickými hrozbami; podporuje podnikové aplikace a inovace usnadňující běžný provoz a optimalizaci pro vyšší efektivitu v rozsáhlém měřítku; nabízí centralizovaný přehled a správu ochrany dat Kubernetes s novým doplňkem Veeam Backup & Replication pro nový Kasten K10.

Veeam Backup for Microsoft 365 v7:

Nová verze řešení bude díky integraci s řešením Veeam ONE obsahovat funkce monitorování a reportování na podnikové úrovni.

Veeam Backup for Salesforce:

Díky možnosti zálohovat v cloudu i lokálně toto nové řešení eliminuje riziko ztráty dat a metadat ze Salesforce. Mezi hlavní výhody patří kontrola a flexibilita; zálohování a obnova v prostředí Salesforce a rychlá obnova po ztrátě dat.