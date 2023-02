Víme, jak získat rychlejší přístup k chatbotu Bing AI

Natěšení z toho, jak by mohla vypadat umělá inteligence integrovaná do vyhledávače Bing? Microsoft umožňuje zájemcům zapsat se na „čekací listinu“ a vyzkoušet si novinku v předstihu.





Řekněme však, že se těšíte víc než jiní a pro možnost být mezi prvními, jste ochotni podstoupit leccos. V tom případě pro vás má Microsoft nabídku – obětujte své preference výchozího prohlížeče a vyměňte je za místo na této „čekací listině“, které vás posune dál.

Jde o dodatečný krok uskutečnitelný prostřednictvím nenápadné aplikace, která váš počítač přemění na nonstop Bing party. Po dokončení úvodní registrace se vám zobrazí odkaz pro Rychlejší přístup k novému Bingu – klikněte na něj. Přistanete na stránce s odkazem na stažení aplikace Microsoft Web Browsing Optimizer a také odkazem na aplikaci Bing pro Android a iOS. Abyste se mohli zařadit do užšího výběru, musí být nainstalované jak počítačová, tak mobilní aplikace.

Spuštěním této optimalizační aplikace se v prohlížeči Edge a systému Windows přehodí několik nastavení ve prospěch produktů od Microsoftu. Edge se stane vaším výchozím prohlížečem, Bing zaujme právoplatné místo výchozího vyhledávače Edge, MSN se stane vaší domovskou stránkou v Edgi a na ploše se objeví zástupce Edge.

Aplikace také připne zástupce Bingu na hlavní panel, abyste mohli okamžitě otevřít kartu Bing v prohlížeči Edge. Však víte – pro případ, že byste se na ni jinak nedostali.

Vzhledem k tomu, kolik lidí používá Chrome, Microsoft možná žádá od široké populace výměnou za to, že trochu rychleji ukojí jejich zvědavost, příliš. Koneckonců, koně můžete přivést k vodě, ale nemůžete ho donutit pít. A to ani když ho vysadíte na ostrov uprostřed těch nejbingovštějších vod na světě.

Možná by bylo lepší nechat každého, aby si ponechal svůj preferovaný výchozí prohlížeč, a místo toho požádat uživatele o vyplnění kvízů, které by nás vyzvaly k vyzkoušení nejlepších funkcí Edge. Kdo ví. Když nic jiného, takové cvičení by mohlo vyvolat nevědomý začátek závislosti na Microsoft Rewards – což je jediný skutečný důvod, proč používat Edge a Bing.