Vítězové soutěže IT produkt roku 2013

I letos jsme vyhlásili absolutní vítěze naší prestižní soutěže IT produkt roku 2013. Vítěze jednotlivých kategorií pravidelně vyhlašujeme navzdory tomu, že v soutěži nejde o celkové vítězství, ale „jen“ o postup do finále, a tedy o právo používat označení IT produkt roku.

Vyhlášení vítězů letos proběhlo 26. listopadu v Praze, kam si přišli zástupci oceněných společností pro čestné diplomy za vítězství.

Letošní rozhodování bylo v některých kategoriích poměrně složité, občas ve prospěch vítězů rozhodovaly skutečně maličkosti. V jiných byl naopak vítěz – díky své inovativnosti a preciznímu provedení – prakticky předem jasný „bez boje“.

Letos jsme také vyhlásili novou kategorii, a to Cenu redakce za české řešení.

Přehled vítězů soutěže IT produkt roku 2013

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Produkt: Bezpečnostní brána Check Point 620

Přihlášený společností: DNS

Kategorie: Podnikový software

Produkt: Řešení vizuální analýzy a in-memory BI SA Visual Analytics v 6.1

Přihlášený společností: SAS Institute

Kategorie: Informační systémy

Produkt: ERP systém IFS Aplikace 8

Přihlášený společností: IFS Czech

Kategorie: On-line nebo související služby

Produkt: flexibilní pracoviště Adaptive Workplace

Přihlášený společností: Atos IT Solutions

Kategorie: Systémy pro správu obsahu

Produkt: řešení pro bezpečnou synchronizaci a sdílení souborů Hitachi Content Platform Anywhere

Přihlášený společností: DSN

Kategorie: Cenu redakce za české řešení

Produkt: on-line účetní software iDoklad

Přihlášený společností: Cígler software

