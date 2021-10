Vyšel Computerworld 11/21

V tradičním průzkumu State of the CIO z dílny IDG jsme zjišťovali, které technologie podle názoru manažerů IT nejvíce ovlivní fungování podniků v nejbližší době. Kompletní devítku najdete uvnitř časopisu, ale malá ochutnávka už teď: bezserverová výpočetní prostředí, SaaS nebo třeba digitální asistenti.

Možná jste zaznamenali, že se na trhu objevil nový hardware pro virtuální realitu. Stojí ale inovovaná generace headsetů za investici? Ne tak docela, vysvětlujeme proč ne a také dáváme tip na to, kdy se vyplatí sáhnout do penženky.

Jako základ prevence, detekce a eliminace hrozeb v podnikovém IT zcela jistě poslouží síťové firewally. Jak se liší příchozí a odchozí firewallová pravidla, jak migrovat od jednoho dodavatele firewallů ke druhému a co přinášejí firewally jako služba? To vše, včetně přehledného přehledu dostupných síťových firewallů najdete na několika stranách v Computerworldu 11/2021.

Organizace, které úspěšně zavedly kulturu DevOps pro rychlé a stabilní vydávání softwaru, často využívají interní vývojářskou platformu (IDP, Internal Developer Platform) pro nasazení kódu. Co to ale je a jak ji získáte?

Business Intelligence má za sebou v posledních letech významnou transformaci – zvýšení důležitosti v podnicích díky přidaným výhodám AI, strojového učení, zpracování přirozeného jazyka (NLP) a využití cloudu. Podíváme se na tento přerod postupně a ukážeme, jak se to dá využít ve vašem podnikovém prostředí.

