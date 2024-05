Chyba ve Firefoxu umožňuje spustit cizí kód

Autor: Depositphotos

Společnost Codean Labs objevila vážnou zranitelnost v prohlížečce PDF integrované ve Firefoxu. Chyba umožňuje útočníkovi spustit libovolný kód v jazyce JavaScript, jakmile je otevřen škodlivý soubor PDF. Chyba se vyskytuje v PDF.js, kterou používá Firefox, ale také dalších nástrojů, které tuto knihovnu volají třeba kvůli náhledům.





Správně připravené PDF je schopno zneužít komplikované podpory fontů k injektáži a spuštění vlastního JavaScriptu. Objevitelé chyby připravili jednoduché PDF demonstrující tuto zranitelnost. V závislosti na aplikaci to může vést k úniku dat, provádění škodlivých akcí jménem oběti nebo dokonce k úplnému převzetí účtu. Pokud je chyba zneužita v aplikaci běžící v Electronu bez řádně sandboxovaného JavaScriptu, je možné spustit nativní kód.

PDF.js má omezená privilegia díky tomu, že se spouští pod vlastním zdrojem resource://pdf.js . Tím zafunguje Same-origin policy a kód prováděný v rámci této oblasti pak nemá například přístup k místním souborům. V jiných ohledech je ovšem o něco privilegovanější a například je možné v něm vyvolat stahování souborů (prostřednictvím dialogového okna), a dokonce i „stahovat“ libovolné adresy začínající na file:// . Navíc je skutečná cesta k otevřenému souboru PDF uložena v window.PDFViewerApplication.url , což útočníkovi umožňuje špehovat lidi otevírající soubor PDF a zjistit nejen to, kdy soubor otevřeli a co s ním dělají, ale také to, kde se soubor v jejich počítači nachází.