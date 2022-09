Mastercard chce konkurovat Google Pay a Apple Pay

Česko se stalo jednou z dvaceti zemí, kde společnost Mastercard spustila službu Click to Pay. Je to nová platební služba, která už v tuto chvíli funguje ve zhruba dvaceti procent všech českých e-shopů. Nabízí nový způsob placení má konkurovat platebním službám Google Pay a Apple Pay.

Držitel karty MasterCard tak v nové službě nemusí opakovaně v platební bráně zadávat údaje z platební karty – po jednorázové registraci (a případném přihlášení na novém zařízení) je služba Click to Pay je schopna rozpoznat uživatele a následně zobrazit maskované údaje karty v zabezpečeném prostředí platební brány. Uživatel tak nemusí hledat karty ve své peněžence a řešit jejich následné přepisování.

Mastercard Click to Pay je přímou součástí platební brány, díky integrované platební platformě v platební bráně lze všechny karty spravovat v jediném zabezpečeném profilu a lze je i automaticky aktualizovat. Spotřebitelům je tak pomocí inteligentního rozpoznávání výrazně usnadněno dokončení nákupu (tzn. vracející se uživatel bude rozpoznán prostřednictvím použití stejného zařízení nebo e-mailu).

Řešení je možné využívat na jakémkoliv mobilním telefonu, tabletu nebo počítači. Služba je dostupná všem klientům českých bank a držitel platební karty si ji může aktivovat buď v průběhu placení u obchodníka, který tuto možnost platby již nabízí, na webových stránkách Mastercard nebo v aplikaci u spolupracujících bank.

Prostřednictvím Click to Pay lze dnes zaplatit již u více než devíti tisíc českých internetových obchodů, kterým platební brány zajištují společnosti Global Payments nebo GoPay. To, že e-shop službu podporuje, pozná uživatel podle jejího loga. Obchodníci platí stejné poplatky za Click to Pay jako za jiné e-commerce platby.

MasterCard tvrdí, že jde o nejpohodlnější a zároveň velmi bezpečný způsob internetové placení.