Víc než polovina českých firem zavedla politiku ochrany citlivých dat

Acronis představil výsledky dotazování mezi svými českými a slovenskými IT partnery v oblasti ochrany firemních dat. Dle odpovědí respondentů již 61 % podniků má zavedenou politiku ochrany citlivých dat. Na druhou stranu jen velmi málo z nich má detailní plán pro případ kybernetických incidentů a sotva třetina se kryje pojištěním kybernetických rizik.





Digitalizace, stále větší závislost na informačních systémech a postupy umělé inteligence vytvářejí obrovské množství informací sdílených často nezabezpečenými způsoby. Situaci navíc komplikuje možnost přístupu z vlastních zařízení pracovníků, typicky k firemním e-mailům z mobilních telefonů. Proto podniky formulují postupy pro ochranu důležitých firemních dat, které uživatelům doporučují, jak přistupovat a manipulovat s citlivými informacemi.

Nejzajímavější zjištění průzkumu zahrnují:

V oblasti postupů kybernetické ochrany má zavedenou politiku přístupu k citlivým datům 61 % firem, politiku hesel pak 73 % podniků a 37 % politiku používání zařízení.

Respondenti doporučují v 75 % odpovědí neodesílat citlivé informace e-mailem, 64 % neukládat je do cloudu bez šifrování, 60 % nepoužívat veřejné sítě, a 43 % neukládat na BYOD zařízení

V případě ztráty mobilního telefonu doporučuje 67 % změnit přístupové údaje k svému e-mailu a bankovním účtům, 49 % smazat telefon na dálku, 45 % najít telefon přes GPS a uvědomit policii a 24 % nahlásit ztrátu operátorovi.

V případě kybernetického útoku 89 % firem kontaktuje IT specialistu, 42 % se spoléhá na technické prostředky zabezpečení a jen 15 % má vypracovaný detailní plán pro reakci na incidenty. 3 % respondentů také již někdy v souvislosti s útokem kontaktovalo úřady.

70 % dotázaných uvedlo, že nevyužívají žádné pojištění kybernetických rizik

„Za více než 20 let, co se věnujeme oblasti ochrany dat, jsme zaznamenali zásadní a pozitivní posun našich zákazníků k vyšší úrovni zabezpečení kritických informací,“ řekl Štěpán Bínek, manažer prodeje cloudových řešení Acronis ve společnosti Zebra Systems. „Avšak to je jen jedna část dnešních IT výzev, druhou část tvoří obrana před kybernetickými útoky. Proto je užitečné mít propracovaný plán reakce na kybernetické incidenty podpořený platformou kybernetické ochrany, která integruje zálohování a obnovu dat, ochranu koncových zařízení, ochranu e-mailů, prevenci úniku dat, obnovu po havárii a další funkce.“