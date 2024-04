Více než třetina českých firem plánuje v příštím roce zvýšit investice do vývoje softwaru zaměřeného na člověka

Progressoznámil výsledky svého celosvětového průzkumu „Human-Centered Software Design: A State of the Marketplace Report.“ Průzkum realizovala nezávislá výzkumná společnost Insight Avenue na základě více než 700 rozhovorů s vývojáři aplikací a osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti IT. Účelem průzkumu bylo zmapovat aktuální přístupy a úroveň připravenosti firem při vývoji aplikací zaměřených na člověka. Zejména s ohledem na rostoucí význam tématu zajištění přístupnosti.





Vývoj aplikací zaměřených na člověka znamená vytvářet aplikace a webové stránky, které jsou snadno a pohodlně ovladatelné pro různorodou komunitu uživatelů. Měly by zohledňovat specifické potřeby lidí. Jako například jejich omezení, demografické a charakterové faktory, odlišné jazykové a kulturní zázemí a řadu dalších. Právě pochopení cílového uživatele a jeho potřeb vede ke efektivnějším a praktičtějším výsledkům. Vzhledem k tomu, že Evropská unie a Spojené státy zavádějí legislativu, podle níž musí firmy zajistit rovný přístup k digitálním službám, již není možné jen nečinně přihlížet.

Přestože téměř všechny firmy v České republice, které se zúčastnily výzkumu, uznaly důležitost vývoje aplikací zaměřených na člověka, ukázalo se, že je značný nepoměr mezi úmysly a reálnými skutky. Zatímco 98 % respondentů uvedlo, že je to pro ně důležité, pouze 22 % se touto problematikou v současné době zabývá prostřednictvím nástrojů, školení a politik. Mezi překážkami respondenti uváděli rychlost vývoje se souběžným plněním požadavků zákazníků (42 %), složitost a nedostatečnou agilitu (41 %) a chybějící interní dovednosti (29 %). Třetina z nich (28 %) vnímá také nedostatek vhodných nástrojů a investic do technologií.

Z výsledků průzkumu v ČR také vyplývá, že:

75 % respondentů z považuje vývoj aplikací zaměřených na člověka za mnohem důležitější než před dvěma roky, a to na podkladě obchodních aspektů a kulturních změn.

38 % respondentů uvedlo, že je to pro ně zásadní otázka a plánují v příštích 12–18 měsících investovat do aplikací zaměřených na člověka.

78 % respondentů uvedlo, že je obtížnější dodatečně zavést problematiku inkluze a přístupnosti do stávajících aplikací než ji od začátku zohledňovat v nových.

Ukázalo se, že v průměru pouze 59 % stávajících aplikací v oslovených firmách splňuje požadavky na přístupnost.

97 % respondentů se potýká s problémy při zavádění konceptu human-centricity.

Výsledky průzkumu také ukazují, že firmy ztrácejí na konkurenci kvůli zmatkům ohledně potřebných nástrojů a procesů nezbytných k aktivnímu vývoji designu zaměřeného na člověka. Respondenti průzkumu zmiňovali různá technická řešení, včetně umělé inteligence a strojového učení, chatbotů, asistenčních technologií pro pohybově postižené, testování barevného kontrastu a dalších.

Aby se tyto firmy mohly rozvíjet, musejí se dále vzdělávat, lépe spolupracovat a využívat nákladově efektivní přístupy. Je třeba, aby identifikovaly partnery a dodavatele, kteří upřednostňují základní postupy a metody v oblasti inkluze a přístupnosti, a začaly s nimi spolupracovat.

„Pokud chceme, aby naše řešení byla dostupnější a dosažitelná pro více firem, jednou z cest je zaměřit se více na cílového uživatele, na pochopení jeho skutečných potřeb. Otázka problematiky vývoje se zaměřením na člověka nás proto provází již delší dobu a je jednou z našich priorit. Náš tým se neustále snaží o maximální zpřístupnění všech našich řešení širšímu okruhu uživatelů s různorodými potřebami i schopnostmi,“ uvedl Petr Špringl, Senior Director, SW Engineering ve společnosti Progress.