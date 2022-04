Vyzkoušeli jsme: Huawei Sound Joy

Sázka na nositelnou a další drobnou elektroniku v ekosystému kolem mobilních telefonů Huawei po odstřihnutí od služeb Googlu vcelku vychází.

Povedené chytré hodinky nebo sluchátka nyní doplnil i přenosný reproduktor. Není nijak velký, ale zase ani malý. Má zkrátka příjemnou velikost. Vejde se tak do batohu, a zároveň jeho rozměry nelimitují reprodukci zvuku nebo výdrž baterie. Sound Joy je k dispozici ve dvou barvách – v černé a zelené. Obě verze jsou odolné proti prachu nebo vodě (IP67).

Při hodnocení přenosných soundbarů jsou pro mne klíčové dvě věci – kvalita reprodukce zvuku a výdrž baterie. V obojím je bych řekl Huawei Sound Joy na horní hranici očekávání. Akumulátor s kapacitou téměř 9000 mAh vydrží hrát podle výrobce až 26 hodin. To jsem nikdy nedosáhl, ale neměl problém hrát každý večer na velikonoční prodloužený víkend bez nabíjení. Navíc je vybaven USB-C 40W nabíjením, takže v případě vybití se relativně rychle dobije. Deset minut v adekvátní nabíječce by mělo stačit na hodinu hraní.

Zvuková reprodukce je také ucházející. Starají se o ni plnofrekvenční reproduktor s výkonem 20 W a výškový 10W reproduktor. Pro běžnou rodinou nebo individuální sešlost je to ideální. Komu by to bylo málo, může si pořídit takový reproduktor dvakrát a spojit ho páru. Získá pak i stereoprodukci. Výsledek je opravdu dostačují, jen se trochu zhoršuje při maximální hlasitosti. K doladění zvuku podle individuálních potřeb poslouží aplikace AI Life (stáhněte z App Gallery), kde si můžete navolit různé zvukové i světelné profily.

Jak teď bohužel v módě, mizí AUX konektor, který není ani zde. Jediný způsob, jak do reproduktoru dopravit zvuk je Bluetooth. Jako drobnou náplast na bolest nabízí párování prostřednictvím NFC.

Protože jde primárně pro příslušenství k mobilům, nechybí u Sound Joy ani tři mikrofony, můžete ho použít tak i k telefonování nebo pro práci s hlasovým asistentem.

Jestli vás sound bar Huawei s oslovil, pořídíte ho za ucházejících cca tři tisíce korun.