Apple: letošek byl skvělý, příští rok může být ještě lepší

Vše, co chtěl letos Apple světu představit, už jsme nejspíš viděli. Předělaný iMac, iPad mini, MacBook Pro, nové AirTagy a několik dalších novinek. Pro jablíčkáře šlo o povedený rok. Ten příští by však mohl být ještě lepší. Pojďme se proto podívat, na co se v něm – alespoň teoreticky – můžeme těšit.

První kvartál 2022

Mac mini

Stejně jako třináctipalcový MacBook Pro byl Mac mini jedním z prvních, které na konci roku 2020 dostaly procesor M1. Přesto je k mání stále i model s procesorem od Intelu, ačkoliv nejspíš už ne dlouho.

V prvním kvartále příštího roku očekáváme vydání nového Macu mini s novým designem a rychlejším procesorem, údajně s čipy M1 Pro a M1 Max, které jsou součástí nových MacBooků Pro. Krom toho se hovoří o čtyřech portech Thunderbolt, 32 GB / 64 GB RAM a magnetickém napájecím kabelu.

MacBook / MacBook Air

Nejočekávanější applovskou novinkou příštího roku je nový MacBook Air, který by měl projít zásadním redesignem, jehož součástí bude svižnější M2 procesor, lepší displej a také širší nabídka barevných provedení. Zatím si však nejsme jistí, zda půjde o náhradu stávajících MacBooků Air nebo zda ty firma bude i nadále nabízet coby dostupnější alternativu nových MacBooků, případně zda smyslem nového modelu bude nahradit třináctipalcový MacBook Pro. Každopádně jsme napjatí.

Druhý kvartál 2022

Třicetipalcový iMac

Apple sice stále prodává Intel verzi svých iMaců, stejně jako iMacy mini tu ale nebudou dlouho. V návaznosti na čtyřiadvacetipalcový iMac a nový MacBook Pro očekáváme iMac s větším displejem – klidně až dvaatřicetipalcovým – stylově podobný M1 modelu. Spekuluje se o rychlejším procesoru (M1 Pro, M1 Max), více RAM (až 64 GB) a extra portech. V zásadě tak půjde o iMac Pro s čipem Apple silicon uvnitř.

iPhone SE

Po dvou letech očekáváme taky nový iPhone SE. Většina zvěstí počítá s designem podobným stávajícímu modelu, ovšem s lepšími specifikacemi, včetně čipu A15 a podporou 5G. Doufat můžeme též v lepší fotoaparát.

Třetí kvartál 2022

iPhone 14

Téměř jistotou je též nový iPhone 14, u kterého není vyloučen zcela nový design, v němž bude výřez obětován prostoru pro umístění fotoaparátu, přinejmenším na modelech Pro. Lepší by měl být též hlavní fotoaparát.

Zároveň se spekuluje o modelech s titanovou konstrukcí, kterou firma v současnosti využívá u některých modelů Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 8

A když už jsme u chytrých hodinek i ty se na podzim nejspíš dočkají nové podoby a očekávání, která nesplnila sedmá série, by měla naplnit ta příští.

iPad Air

Nový iPad Air se nejspíš dočká jen dílčích vylepšení, přesto lze očekávaný A15 procesor, podporu 5G a širokoúhlý čelní fotoaparát ocenit.

Čtvrtý kvartál 2022

MacBook Air

Na podzim 2022 uplynou dva roky od zahájení prodeje M1 Maců, takže očekáváme jejich refresh s procesory M2. Zda firma při té příležitosti stáhne starší modely, nebo je ponechá k dispozici jako levnější alternativu, zatím není jisté.

Mac mini

Stejný vývoj jako u MacBooků Air lze očekávat i v případě Maců mini. I ty se tak nejspíš dočkají útlejšího designu a procesoru M2.

Mac Pro

Zatím nejtajemnějším applovským produktem roku 2022 je Apple silicon verze Macu Pro. Nepředpokládáme, že vyjde dřív než jeho koncem (možná dokonce až v roce 2023) a zatím ani moc nevíme, co od něj čekat.

Jelikož současný Mac Pro je jediným applovským modulárním desktopem, pokud bude chtít firma na tento koncept navázat, měla by představit i zcela nový procesor.