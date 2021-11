Umělá Inteligence i rozšířená realita výrazně promluví do podnikového IT

Jednou z klíčových úvah mnoha společností je v současné době možnost využití plného potenciálu asistované/rozšířené reality (AR) a umělé inteligence (AI). Firmy nasazují různá řešení AI a AR. Společnost McKinsey nedávno zjistila, že v souvislosti s probíhající pandemií zvýšily organizace investice právě do technologií AI.

Gartner navíc předpovídá, že v roce 2022 tento trend ještě zesílí. Očekává se, že globální trh AR poroste od roku 2021 do roku 2028 ročně (CAGR) o 43,8 %.Jednou z klíčových úvah mnoha společností je v současné době možnost využití plného potenciálu asistované/rozšířené reality (AR) a umělé inteligence (AI). Firmy nasazují různá řešení AI a AR. Společnost McKinsey nedávno zjistila, že v souvislosti s probíhající pandemií zvýšily organizace investice právě do technologií AI. Gartner navíc předpovídá, že v roce 2022 tento trend ještě zesílí. Očekává se, že globální trh AR poroste od roku 2021 do roku 2028 ročně (CAGR) o 43,8 %.

Nadšení pro implementaci řešení AI a AR rostlo již v roce 2019, nicméně jejich široké přijetí bylo stále v nedohlednu. Poté zasáhla svět pandemie, vzhledem k zásadním omezením se stala standardem vzdálená práce a mnoho společností se ocitlo v krizovém režimu.

Anketa Umožňujete zaměstnancům využívat pro potřeby firmy mobilní přístroje s Androidem, nebo s iOS? Výhradně s Androidem Výhradně s iOS Kombinujeme podporu obou systémů Mobilní zařízení s těmito OS naši zaměstnanci nesmějí/nemohou využívat Zobraz výsledek

Výzvou pro rok 2020 se proto stala myšlenka „Dělat věci jinak“. Během posledních 18 měsíců jsme byli svědky toho, jak firmy zaváděly nové digitální nástroje a objevovaly přínosy těchto inovací. Je pravděpodobné, že po ústupu pandemie se mnoho společností nebude chtít vrátit k původním metodám. Pracovní postupy se navždy změnily a nasazování nejrůznějších řešení AI a AR se stalo zásadní myšlenkou pro udržení efektivity v obtížné době.

O co jde?

Pojďme se postupně podívat na zmíněné technologie. Asistovaná a rozšířená realita (AR) jsou příbuzné oblasti, ale v některých klíčových ohledech se přece jen liší. Asistovaná realita neupravuje na rozdíl od rozšířené reality skutečnost, ale přidává do zorného pole další vrstvu informací. Jedním z nejlepších prostředků pro asistovanou realitu jsou chytré brýle, jejichž využití neomezuje pracovníky v činnosti při práci oběma rukama. V nadcházejících letech se očekává zásadní nárůst jejich využití.

Umělá inteligence (AI) má naproti tomu potenciál zcela změnit pracoviště. Její využití probíhá také globálně a rychle. Vzhledem k tomu, že představuje významný faktor pro nástup další vlny technologií, bude tento růst pravděpodobně exponenciální. Téměř tři čtvrtiny organizací dnes tvrdí, že v příštích třech letech budou do AI investovat a vytvářet tak prostor pro nový způsob využití technologií pro automatizaci a IT. Mnoho firem se obává, že pokud v příštích pěti letech nezavedou AI do procesů, hrozí jim zánik.

Výhody využití v podnikovém sektoru

Hlavní motivací je rostoucí potřeba vzdálené podpory. Firmy využívají aplikace založené na AR pro sledování, identifikaci a řešení technických problémů i v mnoha dalších oblastech. Očekává se, že umělá inteligence pomůže nejen postupně rozvíjet podnikání, ale také bude hrát klíčovou roli v dosahování obchodních cílů. Devět z deseti vedoucích pracovníků C-suite je přesvědčeno o tom, že k dosažení cílů a růstu musí AI využít.

AR nabízí také řadu dalších výhod, jako například zkrácení času školení či zvýšení produktivity. Tyto výhody zmiňují u chytrých brýlí zejména výrobci. Náš vlastní výzkum ve společnosti Dynabook zjistil, že 63 % organizací pravděpodobně nasadí chytré brýle během příštích tří let. 47 % to očekává od tohoto kroku lepší mobilní práci, 34 % lepší generování a zpracování dat a 39 % očekává lepší spolupráci. Gartner předpovídá, že do roku 2026 bude 75 % průmyslových odvětví náročných na kapitálové vybavení používat AR jako klíčové zařízení pro pracovníky v první linii. Případová studie AR-Assisted Assembly use case došla při využití AR v letecké montáži k následujícím výsledkům:

O 90 % až 99 % se zkrátil čas výkladu a pokynů („čas na informace“)

O 85 % se zkrátil čas školení

Produktivita narostla o 40 %

Celkový čas technika se snížil o 35 % až 50 %

O 90 % až 99 % se zkrátil čas výkladu a pokynů („čas na informace“)

Výzvy…

Výzvou při nasazování vyvíjejících se technologií je fakt, že dokud plně nedozrají, může být jejich implementace obtížná. U využití chytrých brýlí mohou vyvstávat obavy ohledně zabezpečení či udržení soukromí. Kupříkladu v lékařském a chirurgickém prostředí je použití kamer na operačních sálech velmi citlivou a kontroverzní záležitostí.

V podobných případech musí být využití takových zařízení předem konzultováno a vnímáno jako prospěšné. AI je rozvinutější a zároveň nákladná technologie, jejíž zavedení vyžaduje vysoké počáteční investice a zároveň může být obtížněji škálovatelná. Gartner zjistil, že CIO a IT lídři mívají potíže se škálováním projektů umělé inteligence a pouze 53 % projektů se posune z fáze projektu dále, protože jim chybí správné nástroje k vytvoření kanálu umělé inteligence na produkční úrovni.

…ale ne neúspěchy

Tyto problémy však neznamenají, že nasazení uvedených technologií je nemožné nebo velmi obtížné. Nezbytnou součástí obchodního růstu jsou investice a většina vedoucích pracovníků se shoduje na tom, že AI a AR slibují při správném nasazení vynikající návratnost těchto výdajů již v krátkém časovém horizontu.

Umělá inteligence, AR a nositelná zařízení, jako jsou chytré brýle, rostly v podnikovém sektoru mnohem rychleji než ve spotřebitelském. Globální výdaje na náhlavní soupravy AR a VR, software a služby, vzrostly v roce 2020 na 12 miliard dolarů a většina tohoto nárůstu byla právě v obchodním sektoru. S rostoucí popularitou bude tento trend pravděpodobně nabírat ještě větší rychlost. I pandemie a urychluje příležitosti k prokázání hodnoty AR a chytrých brýlí. Růst nemusí být okamžitý, ale bude zřejmý.

Autor je ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe