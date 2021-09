V rámci vydání naší unikátní publikace Hvězdy českého ICT jsme s kamerou dorazili do kanceláří společnosti Cleverlance. Dlouhopůsobící ryze česká firma zcela určitě patří mezi české IT hvězdy, tak se podívejte, jak to u nich vypadá, čím si společnost za dobu své existence prošla a na jakých zajímavých projektech pracuje.