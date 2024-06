Do dvou let budou firmy pořizovat už jen počítače s AI

Podle nejnovější prognózy společnosti Gartner se celosvětové tržby z polovodičů s umělou inteligencí letos zvýší na 71 miliard dolarů, což představuje 33% nárůst oproti roku 2023.





Do konce roku 2025 by měly tržby v odvětví čipů s umělou inteligencí dosáhnout 91,5 miliardy dolarů a tyto tržby budou nadále vykazovat dvouciferný růst nejméně do roku 2028, uvádí zpráva. Do konce roku 2026 pak budou 100 % nákupů podnikových počítačů tvořit počítače s umělou inteligencí, což jsou počítače, které obsahují neuronovou procesorovou jednotku (NPU) umožňující operace s umělou inteligencí přímo v počítači.

počítače poběží déle, tišeji, nebudou se tolik zahřívat a AI procesy na nich budou nepřetržitě probíhat na pozadí, což podle zprávy společnosti Gartner vytvoří nové příležitosti pro využití AI v každodenních činnostech. Firma předpovídá, že v roce 2024 dosáhnou dodávky počítačů s umělou inteligencí 22 % celkových dodávek počítačů.

V letošním roce se očekává, že téměř polovina všech příjmů z prodejů čipů s umělou inteligencí bude pocházet z prodeje osobních AI počítačů. Do konce letošního roku by měly příjmy z AI čipů v oblasti počítačové elektroniky dosáhnout 33,4 miliardy USD, což bude podle společnosti Gartner představovat 47 % celkových příjmů z polovodičů s AI

„Generativní AI (genAI) dnes pohání poptávku po vysoce výkonných čipech AI v datových centrech. V roce 2024 bude hodnota AI akcelerátorů používaných v serverech, které odlehčují zpracování dat mikroprocesorům, činit 21 miliard USD a do roku 2028 vzroste na 33 miliard USD,“ uvedl Alan Priestley, viceprezident analytik společnosti Gartner.

V letošním roce se také očekává, že příjmy z AI čipů v automobilové elektronice dosáhnou 7,1 miliardy dolarů a ve spotřební elektronice 1,8 miliardy dolarů.

Podle průzkumu IDC 66 % podniků po celém světě uvedlo, že budou v příštích 18 měsících investovat do genAI. Mezi organizacemi, které uvedly, že v roce 2024 zvýší výdaje na IT pro genAI, bude 46 % celkových výdajů připadat na infrastrukturu.

Problém: klíčový hardware potřebný k vybudování této AI infrastruktury je nedostatkový. Zatímco po grafických procesorech je vysoká poptávka, aby bylo možné provozovat nejmasivnější velké jazykové modely (LLM), které stojí za genAI, trh stále potřebuje vysoce výkonné paměťové čipy pro AI aplikace. Obojího se prozatím nedostává.

GPU používané pro úlohy trénování a odvozování v LLM mohou spotřebovávat obrovské množství procesorových cyklů a být nákladné. Menší modely zaměřené více na průmysl nebo podnikání mohou často poskytovat lepší výsledky přizpůsobené potřebám podniku a mohou používat běžné procesory x86 s NPU.

„Zatímco se velká část pozornosti soustředí na využití vysoce výkonných GPU pro nové AI procesy, dominantní společnost (AWS, Google, Meta a Microsoft) investují do vývoje vlastních čipů optimalizovaných pro AI,“ řekl Priestley.

Vývoj čipů je sice nákladný, ale podle Priestleyho může použití čipů navržených na míru zvýšit provozní efektivitu, snížit náklady na poskytování služeb založených na AI uživatelům a snížit náklady uživatelů na přístup k novým aplikacím založeným na AI. „S tím, jak se trh posouvá od vývoje k nasazení, očekáváme, že tento trend bude pokračovat.“

Minulý měsíc generální ředitel Intelu Pat Gelsinger uvedl, že budoucnost společnosti vidí v konceptu všudypřítomné AI, přičemž NPU posílí novou řadu procesorů Intel Core Ultra. Společnost očekává, že v roce 2024 dodá 40 milionů procesorů pro počítače s umělou inteligencí a v příštím roce 100 milionů.