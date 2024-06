Flexibilita a důvěra jako klíč k motivovaným zaměstnancům

Jakou máte v OKsystemu politiku týkající se práce z domova?





Popsala bych ji jako vstřícnou a podporující rovnováhu mezi prací a osobním životem. Navzdory tomu, že se nyní řada firem snaží vrátit své zaměstnance zpět do kanceláří, u nás si za flexibilním režimem práce stojíme a nic jako hromadný či vynucený návrat neplánujeme. A to přesto, že u nás má každý zaměstnanec stále své vlastní pracovní místo v kancelářích. Někomu toto rozhodnutí možná z ekonomického pohledu nedává smysl, ale pro nás je budování dlouhodobého vztahu s našimi zaměstnanci a vytváření atraktivních pracovních podmínek důležité. Někteří pracovníci chodí do práce denně, jiní několikrát týdně/měsíčně a někteří zcela výjimečně. Mohu říct, že se nám tato důvěra směrem k zaměstnancům vyplácí. Chceme, aby se cítili součástí firmy, byli inovativní, přemýšleli, jak zaběhlé procesy zlepšit, vnímali zodpovědnost za výsledky a na úspěchy projektů i firmy byli hrdí.

To se lehko řekne, ale jak toho docílit?

Zajistit dlouhodobou motivaci a výkonnost u stovek zaměstnanců různých generací a profesí je velká alchymie. Nám se vyplácí otevřenost, podpora inspirující a pozitivní atmosféry a zdravé firemní kultury. Ano, zní to jako otřepané klišé, ale abychom mohli být úspěšní, potřebujeme mít na klíčových pozicích správné lidi, komunikovat a jednat otevřeně, jednotně a lidsky směrem ke všem zaměstnancům. V tomto směru má nezastupitelnou roli střední management, který je se svými týmy v každodenním kontaktu a má příležitosti se včas dozvědět o případných problémech a řešit je.

Eva Vodenková, personální a provozní ředitelka

Jak vedoucí v této jejich nelehké roli podporujete?

V mnoha ohledech. Nabízíme jim například praktické rozvojové workshopy pokrývající témata, jež je zajímají nebo která aktuálně řeší ve svých týmech. Jsou k dispozici všem vedoucím, již vyhledávají vzájemnou diskuzi a pro které je podnětné sdílení toho, co v jednotlivých týmech napříč divizemi funguje a co ne.

Aktuálně pro ně připravujeme proškolení v oblasti rozpoznání psychické nepohody ve snaze zabránit dlouhodobému stresu a aktivně předcházet vyhoření zaměstnanců. Kolem nás stále přibývá faktorů, které nás mohou znepokojovat. Ať už to byl covid, současné válečné konflikty nebo i námi podporovaná práce z domova, jež může v některých případech přispívat k větší sociální izolaci. Jisté je, že každý na podobné podněty reagujeme jinak, a proto oblasti prevence a diagnostiky věnujeme větší prostor než doposud.

Dvakrát ročně se také se všemi vedoucími setkáváme a řešíme aktuální dění ve firmě, abychom podpořili komunikaci a přátelské vztahy. Záměrně tato setkání organizujeme v neformálním prostřední mimo pracoviště, kde je prostor a čas i na zábavu. U aktivních týmových her, které pro ně připravujeme, si procvičí nejen hlavu, ale mnohdy pořádně protáhnou i tělo.

Organizujete podobná setkávání i na jiných úrovních?

Účast na různých akcích firmy je přirozenou součástí práce všech členů vedení. Naši ředitelé minimálně jednou ročně vyrážejí na firemní pobočky a pracovní jednání vždy spojují s neformálním setkáním se zaměstnanci. Vybavuji si jeden moment z nedávné návštěvy v Ostravě, kdy Martin Procházka, zakladatel společnosti a nyní majoritní vlastník, chválil práci našich ostravských kolegů, a přitom v rámci poděkování za odvedenou práci zmínil, že mu velikostí kolektivu, nadšením, týmovým duchem a chutí do práce připomínají začátky OKsystemu v 90. letech v Holešovické tržnici. Přirozená interakce s akcionáři, vizionáři a představiteli firmy je právě tím momentem, které naši zaměstnanci oceňují.

Další pracovníky velmi pozitivně vnímanou akcí je letní zmrzlinové odpoledne. Členové vedení se na pár hodin promění na zmrzlináře a servírují od chladicího pultu zaměstnancům zmrzlinu. Poprvé jsme ředitele museli trochu přemlouvat, ale teď už si rádi udělají čas.

Podobných setkání, ať už napříč celou firmou, v rámci jednotlivých poboček nebo podle zaměření organizujeme pro naše zaměstnance bezpočet a s dalšími nápady přicházejí i oni sami. Z mého pohledu často jde o časově a relativně finančně nenáročné události s velkým dosahem. Některé mají charitativní nádech, jako například naše výzva (Ne)pečeme na charitu pro Dobrého anděla nebo vánoční sbírka ve spolupráci s organizací Dejme dětem šanci na dárky pro děti z dětských domovů, jiné jsou sportovní a některé čistě odpočinkové. Stejně jako nevyžadujeme práci v kanceláři, přirozeně nejsou povinné ani žádné z těchto akcí. O to víc nás těší velká účast, kterou mívají.

Zmrzlinové odpoledne patří mezi oblíbené firemní akce Autor: OKsystem

Patří OKsystem mezi firmy, které podporují work-life balance?

Jsem o tom přesvědčená. Úkolem každého zaměstnavatele je nebo by alespoň mělo být připravit pro své zaměstnance takové podmínky, ve kterých budou schopní efektivně plnit mnohdy náročné úkoly. Umožnit jim sladění profesního a osobního života je jednou z nich. My tuto rovnováhu podporujeme tím, že máme flexibilní pracovní dobu, fandíme zkráceným úvazkům a umožňujeme práci z domova.

Pro posílení těla i duševní pohody zájemcům nabízíme i pravidelné lekce jógy přímo na pracovišti. Je pro nás také důležité, aby si naši zaměstnanci volno a dovolenou bez výčitek plánovali a užili si ji naplno podle svých představ. Odpočinkem získávají odstup, novou energii do projektů a svěží pohled na věc. I z toho důvodu jsme od letošního roku zavedli benefit v podobě dalších pěti dnů volna navíc, které rozšiřují našich 25 dnů „standardní“ dovolené. Jsme přesvědčení, že se nám to vyplatí.

Některé IT společnosti už nabízejí neomezenou dovolenou. Nezvažujete ji také?

Podle mě je neomezená dovolená tak trochu marketingový trik, který má přes svou líbivou obálku řadu skrytých úskalí. Pokud není jasně definováno, co je přijatelné, mohou se zaměstnanci naopak cítit čerpáním delšího volna stresovaní, při nerovném využívání v týmech může docházet k pocitům viny, či naopak nespravedlnosti. Ve výsledku může takový původně dobře míněný benefit napáchat velké škody s dopady na firemní kulturu a produktivitu.

Je třeba si uvědomit, že se stále pohybujeme v tržním světě, ve kterém firmy platí zaměstnance za odvedenou práci. Věřím, že většina lidí hledá práci nejen pro finanční ohodnocení, ale aby se realizovala, něco dokázala. Zkrátka že nepracujeme jen kvůli benefitům a čerpání dovolené. S jasně stanovenými pravidly 25 + 5 dnů volna naopak chceme, aby je všichni zaměstnanci opravdu využívali ke svému odpočinku.

