Jak vybrat správný webhosting pro vaše webové stránky?

Ať už se chystáte umístit na internet jednoduché webové stránky či složitou webovou aplikaci, vždy je nutné zvolit prostor, kam vaše data umístit. Existuje několik způsobů, jak soubory zpřístupnit uživatelům internetu. Můžete například spustit vlastní fyzický server a na něm internetovou prezentaci provozovat. Toto řešení je však pro většinu běžných zájemců o vlastní webovou prezentaci či e-shop zbytečně složité. Vhodnějším řešením je svěřit vaše data některému z poskytovatelů webhostingových služeb.





Tito poskytovatelé vám pak mohou zajistit veškerý servis, včetně zálohování vašich dat. Na trhu působí velké množství společností, zabývajících se poskytováním webhostingu. Jejich nabídka se mezi sebou liší zejména v poskytovaném prostoru pro data a dále také v rozsahu nabízených služeb. Existují jak placené, tak i bezplatné varianty. Jaký webhosting tedy zvolit, aby dobře posloužil vašim potřebám?

Bezplatný nebo placený?

Zřejmě každý si hned v úvodu hledání nejvhodnějšího webhostingu položí otázku, zda pro umístění webu využít bezplatný či placený webhosting. Záleží samozřejmě na zaměření vaší webové prezentace.

Pokud se bude jednat o jednoduché osobní stránky, pak lze nad bezplatným webhostingem uvažovat, avšak pokud to s provozováním webové prezentace či e-shopu myslíte vážně, pak je placený webhosting vhodnější volbou. Nabízí totiž zpravidla odpovídající parametry služby, zabezpečený přenos dat mezi serverem a uživatelem, pravidelné zálohování všech vašich dat, uživatelskou podporu, apod.

Klíčové parametry

Při výběru se zaměřte na velikost prostoru poskytovaného pro váš web. Ta se pohybuje zpravidla v řádu jednotek či desítek GB. Některé webhostingy však nabízejí také neomezený prostor pro uložení vašich dat. V těchto případech však zpravidla bývá sledováno, zda prostor nepoužíváte pouze jako odkladiště dat, které nesouvisí s webovou prezentací.

Pokud plánujete provozovat web postavený na některém z redakčních systémů (WordPress, Joomla, apod.), pak pro vás bude taktéž poměrně zásadní velikost databáze či podpora PHP skriptů. Některé webhostingové programy mají velikost databáze omezenou, jiné ji nelimitují. Obliba redakčních systémů je na vysoké úrovni a poskytovatelé webhostingových služeb jsou si toho dobře vědomi. Můžete se tak často setkat s hostingem připraveným pro snadné spuštění redakčního systému a intuitivní tvorbou webového obsahu pomocí předpřipravených šablon.

Plánujete-li provozovat více webových prezentací, pak dejte pozor na to, zda poskytovatel služeb nabízí také možnost multihostingu, tedy běhu více domén současně, případně kolik databází a skriptů umožňuje pro tyto jednotlivé weby provozovat. Dále byste měli věnovat pozornost tomu, zda v rámci zvoleného tarifu není nějakým způsobem limitován objem přenesených dat za určité časové období, například měsíc. Hledejte raději webhosting bez těchto limitů. Taktéž preferujte službu, kde jsou vaše data uchovávána na rychlých SSD úložištích.

Související služby

V rámci nabídky kvalitního webhostingu pro vaše internetové projekty byste měli mít možnost zvolit či přikoupit služby jako e-mailovou schránku, zaregistrovat doménu, apod. Mnoho poskytovatelů webhostingových služeb vám umožní společně se samotným hostingem registrovat také vlastní doménu. Nemusí se přitom nutně jednat pouze o tuzemskou doménu s koncovkou „.cz“, ale můžete vybírat z mnoha světových variant. Dejte také pozor na to, aby do nabídky webhostingu byla zahrnuta i podpora protokolu HTTPS, zajišťujícího zabezpečený přenos dat mezi serverem a návštěvníkem.

Důraz na dostupnost a zálohy

Nezapomínejte ani na garanci dostupnosti vaší webové prezentace či e-shopu. Dostupnost webu je klíčovým parametrem, neboť pokud budou vaše stránky často „mimo provoz“, pak vaše potenciální návštěvníky zcela jistě odradí od dalších návštěv. Samozřejmě, že technickým potížím se nelze zcela vyhnout a někdy může probíhat údržba na straně poskytovatele, nicméně garance dostupnosti by měla být samozřejmostí.

Taktéž by měly být ze strany webhostingové služby prováděny pravidelné zálohy všech dat (jak samotného webu, tak i databáze), které by měly umožnit obnovu v případě technických potíží. Samozřejmostí by pak měla být technická podpora, s níž lze okamžitě řešit nastalé potíže. A zapomenout nesmíme ani na jednoduché administrační rozhraní webhostingu, kde lze vše snadno a rychle nastavit.

Zmíněné atributy bývají většinou součástí nabídky placených webhostingových programů, u bezplatných hostingů často nebývají dostupné ani pravidelné zálohy, ani technická podpora.