Jak zjistit, kdo vám volal a jak telefonní číslo zablokovat?

Do konce loňského roku to bylo víceméně pravidlo. Třeba i několikrát do měsíce vám někdo zavolal z neznámého čísla a po zvednutí hovoru vám začal dotyčný na druhé straně nabízet zaručeně kvalitní investice, výhodné zboží nebo levný plyn či elektřinu.





Od 1. ledna 2022 by měly takové nevyžádané marketingové hovory zcela skončit, zakázala je novela zákona o elektronických komunikacích, kterou loni na podzim schválili zákonodárci. Zjednodušeně řečeno nyní nesmí firmy kontaktovat nikoho, kdo k tomu nedal předem výslovný souhlas. Až do konce roku 2021 platil opačný princip – uživatel, který marketingové telefonáty nechtěl, s nimi musel vyslovit nesouhlas a ten zanést do oficiálního seznamu.

Dá se nicméně čekat, že to „telešmejdi“ ještě nějakou dobu budou zkoušet. Podle serveru Podnikatel.cz se tak může dít ještě do konce června 2022, kdy končí přechodné období pro nastavení nových podmínek pro marketingová volání. Zároveň je třeba odlišovat „telešmejdy“ s jejich nevyžádanými nabídkami od volání za účelem výzkumů trhu. To zůstane i nadále dovolené.

Každopádně máte poměrně dobrou šanci zjistit, kdo se vám snažil dovolat a také číslo zablokovat. Můtže se vám to ostatně hodit i v jiných případech než u „telešmejdů“.