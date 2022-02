Nedostatek čipů dle Intelu přetrvá do roku 2023

Intel v posledním kvartále roku 2021 zaznamenal rekordní tržby, jeho šéf Pat Gelsinger nicméně upozorňuje, že nedostatek čipů se přes letošní rok protáhne až do toho příštího. „Minulým rokem rezonovala dvě hlavní témata, a to nevídaná poptávka a problémy s dodávkami,“ zhodnotil uplynulé období Gelsinger.

Konkrétně se Intel ve sledovaném období dostal na 20,5 miliardy dolarů, což je o 3 % víc než ve stejném období roku předchozího, přičemž z toho jsou zisky 4,6 miliardy. Zajímavé je, že největší divize Client Computing Group orientovaná na PC segment vykázala sedmiprocentní pokles na 10,1 miliardy. Příčinou jsou problémy s dodávkami, které omezily schopnost firmy vyhovět poptávce, která byla enormní. Ty nejvíce poznamenaly segment notebooků, který zapsal propad tržeb o 16 %. Naopak stolní počítače se zvedly o 19 %.

Anketa Udělali jste nějaké chyby při zavádění či upgradu firemního ERP? Chyby neděláme Nepoužíváme ERP Měli jsme určité komplikace Potýkali jsme se zásadními obtížemi Kvůli chybám jsme museli celý projekt zrušit Zobraz výsledek

„Problémy s dodávkami však pocítily i další oblasti, včetně automobilového průmyslu, data center nebo internetu věcí. Předpokládáme, že i přes postupné zlepšování situace přetrvají celý tento rok až do toho příštího,“ vyhlíží Gelsinger. Zároveň uvedl, že Intel má dostatečně silnou pozici, aby situaci zvládl, mimo jiné i vlivem dlouhodobě kladeného důrazu na výrobu čipů ve vlastních továrnách. Mimochodem, nedávno jsme i na Computerworldu psali o záměru firmy postavit nový výrobní komplex v americkém Ohiu, který by měl zahájit výrobu v roce 2025.

Intel už prý poslal do světa 100 milionů kusů čipů Tiger Lake, v současnosti pak dle Gelsingera vybavuje dodávky Alder Lakeů ke 140 velkoodběratelům ze 30 světových zemí. V průběhu roku mají jít do distribuce rovněž čipy Raptor Lake. George Davis, bývalý finanční ředitel Intelu, dnes působící v roli „výkonného poradce“, svého šéfa doplnil s tím, že firma zaznamenává oživený zájem o stolní počítače a také o to, čemu říká „Big Core notebooky“.

Největší progres nicméně v posledním kvartále roku 2021 zaznamenala divize Data Center Group, pod kterou spadá výroba procesorů Xeon. S tržbami 7,3 miliardy dolarů si meziročně polepšila o 20 %. Divize Internet of Things pak utržila 1,1 miliardy.