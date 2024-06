Stává se šéf OpenAI Sam Altman pro Microsoft přítěží?

Velké technologické společnosti často nestojí pouze na technologiích. Často se proslavily a uspěly také díky mimořádným výkonům nebo osobnostem svých zakladatelů či vedoucích pracovníků. Bill Gates a Steve Jobs jsou dva z prvních a nejznámějších příkladů.





V některých případech však mají zakladatelé nebo generální ředitelé opačný efekt – jejich osobnosti způsobují svým společnostem vážné škody. Nejznámějším současným příkladem je Elon Musk, jehož přijímání pravicových konspiračních teorií způsobuje společnosti Tesla velké škody, protože mnoho potenciálních zákazníků této společnosti vyrábějící elektromobily jsou liberálové nebo pokrokáři a zařekli se, že si Tesly nekoupí.

Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella není výrazný ani na jednu stranu. Umírněný technokrat se drží spíš mimo pozornost veřejnosti, a když už se do ní dostane, uchvacujícím dojmem zrovna nepůsobí. Jeho vyzdvižení Microsoftu z bezvýznamnosti souvisela s chytrostí, vizí a vynikajícími manažerskými schopnostmi, nikoli s přesvědčivou osobností.

Zcela jinou osobou spojenou s Microsoftem, která mu pomohla proměnit se v nejvlivnější, nejmocnější a nejbohatší společnost v oblasti umělé inteligence na světě, je Sam Altman, zakladatel a generální ředitel společnosti OpenAI. Microsoft do ní investoval 13 miliard dolarů a je blízkým partnerem společnosti OpenAI, která vytvořila technologii, na níž je založen generativní nástroj umělé inteligence Microsoft Copilot.

Altman se stal panem AI, je mediálně všudypřítomný, vystupuje v Kongresu i mimo něj. Jako veřejná tvář genAI a nejznámější propagátor této technologie je jedním z důvodů, proč se umělá inteligence prosadila tak, jak se prosadila.

Zatím to bylo pro Microsoft skvělé; čím více AI prosazuje, tím více Microsoft získává. Existují však náznaky, že to může skončit. Altmanovu pověst nedávno pošramotilo tvrzení, že použil hlas herečky Scarlett Johanssonové jako zvukové rozhraní pro osobního AI asistenta bez jejího svolení, a kromě toho se zdá, že rezignoval na svůj slib, že zajistí, aby se AI nestala destruktivní, za což je pod palbou kritiky.

Pokud se Altman stane toxickým, co bude Microsoft dělat? Zdvojnásobí společnost jeho podporu, nebo se ho co nejrychleji zbaví? Abychom to pochopili, podíváme se na jeho nedávné kontroverze a poté na pravděpodobnou reakci Microsoftu.

Mocní padají rychle

Altman byl donedávna vlídnou tváří umělé inteligence, odborníkem, za kterým chodili kongresmani, kteří chtěli pochopit, jak funguje a co by s ní měli dělat, empatickým člověkem, který připouštěl, že ano, možná umělá inteligence může zničit lidstvo, jak ho známe, ale můžeme s tím hodně udělat, takže začněme hned.

Loni v listopadu se rychle přehnala kontroverze, při níž správní rada OpenAI Altmana propustila, protože „nebyl ve své komunikaci se správní radou důsledně upřímný“. Microsoft svého zlatého hocha neochvějně bránil a nabídl mu, že ho zaměstná jako vedoucího svého týmu pro pokročilý výzkum umělé inteligence, a Altman byl po protestech investorů a zaměstnanců znovu jmenován generálním ředitelem OpenAI.

Události poslední doby mu však příliš do karet nehrají. Začalo to tím, že Johanssonová prohlásila, že společnost OpenAI nelegálně zkopírovala její hlas, aby se stal hlasem pro osobního AI asistenta Sky, poté, co odmítla Altmanovi poskytnout licenci. Podle ní použil její hlas, protože namluvila hlavní postavu AI asistentky ve filmu Her.

Říká, že ho jednou odmítla a on to zkusil znovu. Podruhé, jak říká, ještě, než se mu ozvala, použil kopii jejího hlasu ve veřejné ukázce technologie. Na podporu svého tvrzení uvádí, že těsně před zveřejněním ukázky Altman na Twitteru napsal jediné slovo: „Her“.

„Když jsem slyšela zveřejněné demo, byla jsem šokovaná, rozzlobená a nechtělo se mi věřit, že by pan Altman usiloval o hlas, který by zněl tak strašně podobně jako ten můj, že by ho moji nejbližší přátelé a zpravodajové nedokázali rozlišit,“ uvedla. Altman tvrzení Johanssonové popírá. OpenAI však hlas ze Sky bez jakéhokoli vysvětlení odstranila.

Některé lidi Altmanovo jednání šokovalo. Ale to jen proto, že nedávali pozor. ChatGPT a Copilot jsou postaveny na krádeži duševního vlastnictví. Stejně jako všechny velké jazykové modely (LLM) potřebují k tréninku obrovské množství textu.

V Altmanově režimu ChatGPT shromažďuje vše, co najde, bez ohledu na to, zda je to chráněno autorskými právy a zda na to ChatGPT získal licenci. To vedlo k tsunami žalob obviňujících OpenAI z krádeže duševního vlastnictví, včetně žalob od New York Times, Chicago Tribune, komičky Sarah Silvermanové, spisovatelů Jodi Picaultové a George R. R. Martina a mnoha dalších.

Altmanova reakce na žaloby: „Sežeňte právníky a pokračujte ve sběru dat.“

To byl jen začátek. Altman se představil jako etická tvář umělé inteligence. Často varoval, že umělá inteligence by mohla představovat existenční hrozbu pro lidstvo, pokud by se nekontrolovaně rozvíjela, a vyzýval vlády a velké technologické firmy, aby kolem ní vytvořily důsledné ochranné bariéry, aby k tomu nedošlo. To je jeden z důvodů, proč se k němu kongresmani a další lidé hlásí; věří, že se zaměřuje na dobro, které může umělá inteligence lidstvu přinést, a ne jen na finanční zisk.

Altman spoluzaložil OpenAI v roce 2015 jako neziskovou společnost. On a další zakladatelé říkají, že jejich hlavním cílem při zakládání neziskové organizace bylo zajistit, aby byla umělá inteligence „využívána způsobem, který s největší pravděpodobností přinese prospěch lidstvu jako celku, bez omezení potřebou generovat zisk“.

Altman veřejně varuje, že pokud se umělá inteligence nechá nekontrolovaně rozvíjet, může se stát existenční hrozbou pro lidstvo. Činí tak však jen před veřejností. V zákulisí jede v oblasti AI na plné obrátky, bez ohledu na následky. Nedávno rozpustil tým, který měl na starosti řešení dlouhodobých rizik, jež AI představuje.

Poté z něj odstoupili přední výzkumní pracovníci společnosti, přičemž někteří ho otevřeně kritizovali za to, že ustoupil od svého slibu vyvíjet AI eticky a bezpečně. Jan Leike, špičkový výzkumník a spoluvedoucí týmu, dal výpověď a na X upozornil, že v OpenAI „kultura bezpečnosti a procesy ustoupily do pozadí před nablýskanými produkty“.

Nedávno odstoupil také spoluzakladatel, člen představenstva a hlavní vědecký pracovník OpenAI Ilja Sutskever. Své důvody nezveřejnil, ale příznačné je, že byl jedním z členů správní rady, kteří před několika měsíci hlasovali pro odvolání Altmana.

Co bude Microsoft dělat?

Vzhledem k úzkým vazbám Microsoftu na OpenAI by to vše mohlo společnosti uškodit. Microsoft je sice prozatím na vrcholu v oblasti umělé inteligence, ale v technologiích se věci rychle mění. Mnoho podniků i jednotlivců se obává důsledků AI. Chtějí používat AI od společnosti, které důvěřují a která zajistí, že produkty AI budou bezpečné a etické.

Po nedávných odchodech vysoce postavených osobností založila společnost OpenAI nový výbor, který bude dohlížet na bezpečnost a zabezpečení jejích AI modelů, což může do jisté míry uklidnit pochybnosti zákazníků. Pokud se jim však bude Altman jevit jako nedůvěryhodný, možná budou chtít přejít ke konkurenci Microsoftu.

Pokud se Altmanova veřejná pověst ještě víc zhorší, očekávejte, že Microsoft podnikne kroky. Jak jsem již napsal v jednom z dřívějších článků, Microsoft se od OpenAI distancuje a chystá se postupovat samostatně. Buduje vlastní interní tým pro umělou inteligenci, v jehož čele stojí Mustafa Suleyman, spoluzakladatel startupu DeepMind, který v roce 2014 koupil Google.

Nadella dal jasně najevo, že z dlouhodobého hlediska Microsoft nakonec OpenAI nepotřebuje, a řekl, že kdyby „OpenAI zítra zmizelo… máme všechna práva na duševní vlastnictví a všechny schopnosti. Máme lidi, máme výpočetní techniku, máme data, máme všechno. Jsme pod nimi, nad nimi, kolem nich.“

Pokud to bude nutné, Nadella se Altmana zbaví. Altman je dostatečně arogantní na to, aby věřil, že se může Microsoftu postavit. Ale mýlí se. Microsoft je nejmocnější a nejbohatší společností na světě, která se zabývá umělou inteligencí. Z jakéhokoliv souboje mezi Microsoftem a OpenAI vzejde Microsoft vítězně.