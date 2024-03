Podmořským kabelem data rychlostí 800 Gbps na vzdálenost 6000 kilometrů

Autor: Depositphotos

Cisco a Microsoft dokázaly prostřednictvím transatlantického podmořského kabelu přenášet data rychlostí 800 Gbps na vzdálenost přes 6000 kilometrů.





Rekordní přenos proběhl prostřednictvím transatlantického komunikačního kabelu Amitié na vzdálenost 6 234 kilometrů z amerického Bostonu do francouzského Bordeaux. Kabel Amitié je součástí globální sítě Microsoft a disponuje technologií SDM (Space Division Multiplexing) s 16 páry vláken, která umožňuje rychlejší přenosy než tradiční podmořské kabely.

„V éře umělé inteligence a cloud computingu je spolehlivé a rychlé síťové připojení důležitější než kdykoli předtím. A jeho potřeba bude jen narůstat. Ukázali jsme, co může být reálnou komerční technologií pro podmořské přenosy," řekl Bill Gartner, senior viceprezident Optical Systems and Optics, Cisco. Cisco do demonstračního pokusu zaměřeného na maximální výkon a kapacitu nasadila platformu NCS 1014 s modulem Coherent Interconnect 8 společnosti Acacia, což jsou technologie již běžně dostupné a využívané v mnoha sítích.

Dosažení podobných přenosových parametrů v běžné praxi bude mít zásadní dopad na vývoj a modernizaci aplikací. Řeší naléhavou potřebu robustní infrastruktury pro podporu rostoucích nároků cloudových služeb, aplikací umělé inteligence a datově náročných pracovních zátěží.